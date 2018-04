A Catania la proiezione del commovente film di Pietro Crisafulli ' La voce negli occhi'

Lecce - Catania - ottima prevendita : sarà record storico in Serie C? Proiezione : L'attesa è tanta e l'atmosfera è quella dei grandi eventi. Lecce - Catania è senza dubbio il match più atteso degli ultimi tempi in Serie C. Un match che prevede non poche emozioni, considerata la caratura tecnica delle due squadre attualmente prima e seconda nel girone C del campionato di Serie C. I salentini sono, infatti, primi a quota 45 punti, mentre il Catania è secondo a 41 punti. E' importante sottolineare, come più volte hanno fatto i ...