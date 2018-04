A 15 anni racconta l' inferno siriano | Aiuto | qui è come la seconda guerra

Lo scrittore dominicano Junot Díaz ha raccontato sul New Yorker di essere stato stuprato a otto anni : Lo scrittore dominicano Junot Díaz ha raccontato per la prima volta di quando venne stuprato a otto anni da un adulto che conosceva, e delle conseguenze devastanti che ha avuto sulla sua vita. Díaz ha detto al New Yorker di non averlo The post Lo scrittore dominicano Junot Díaz ha raccontato sul New Yorker di essere stato stuprato a otto anni appeared first on Il Post.

Dislessia - Lapo Elkann racconta il suo rapporto col disturbo : “Mi sentivo frustrato. Persi due anni a scuola” : “Ho sofferto di Dislessia da bambino, un problema che mi ha costretto a perdere due anni a scuola. Ne ho sofferto molto, ma al contempo mi ha aiutato a familiarizzare con i miei pensieri e i miei sogni”. Così Lapo Elkann a margine di un incontro sulla Dislessia organizzato venerdì a Torino. L'articolo Dislessia, Lapo Elkann racconta il suo rapporto col disturbo: “Mi sentivo frustrato. Persi due anni a scuola” proviene ...

“Dopo la morte di Indila”. Claudia Galanti - la ‘sofferta’ decisione. A quattro anni dalla scomparsa della figlia - la modella cambia vita e - per la prima volta - racconta quel terribile momento : ”Ho risposto al telefono e…” : “In sei mesi ho visto andare in fumo la mia vita. In agosto mi sono separata, a dicembre è morta nostra figlia e gennaio hanno arrestato Arnaud. Sono scappata da Parigi e ho cercato protezione in Italia”. Claudia Galanti parla a cuore aperto sul Corriere della sera. racconta del momento in cui ha scoperto al telefono che Indila, la figlia di nove mesi, era morta e come, da quel momento in poi, la sua vita sia precipitata. ...

Carlo Pignatelli - la mostra che racconta 50 anni di cerimonie : Se hai bisogno di capire bene come si deve vestire un uomo (sposo o testimone) per un matrimonio, allora non puoi perderti la mostra “Storia di un sogno” dedicata alla maison Carlo Pignatelli. In programma a Milano dal 6 al 9 aprile 2018 durante la bridal week di Sì SposaItalia, l’exhibition è ospitata all’interno di FieramilanoCity e sarà aperta anche al pubblico nei giorni di sabato 7 e domenica 8 aprile. Tutto iniziò ...

Gazebo - gli anni Ottanta raccontati da un loro eroe : L'INTERVISTA : Bisogna riproporre brani che hanno venduto milioni di copie nel mondo. Come nasce Italo by Numbers ? Nel 2015 ho prodotto un disco elettronico e impegnato e in quella fase ho pensato che sarebbe ...

30 anni di Afterhours : Manuel Agnelli racconta la band in 10 momenti - INTERVISTA : Io ero scettico: quello dei cantautori non era il nostro mondo. Ma lui mi era sempre stato simpatico, era una mosca bianca e un po' ci sentivamo così anche noi. Usammo il cut-up, incollando frammenti,...

Cyrano – L’amore fa miracoli : Massimo Gramellini ed Ambra Angiolini raccontano i sentimenti su Rai 3. Ospite Gianna Nannini : Ambra e Gramellini Un viaggio sentimentale in otto puntate attraverso la letteratura e le parole. Massimo Gramellini scandaglia gli impulsi del cuore in prima serata su Rai 3: si intitola Cyrano, L’amore fa miracoli il nuovo programma che condurrà a partire da stasera alle 21.15. “Il mio sogno è fare l’Alberto Angela dei sentimenti” ci aveva confidato lo scrittore e giornalista torinese, che in questo nuovo appuntamento ...

#ForeverPotter : celebrate i 20 anni della saga raccontandoci il vostro ricordo più bello legato al maghetto - Best Movie : Mentre dal 27 giugno al 2 luglio si svolgerà a Firenze la Coppa del Mondo di Quidditch , qui tutti i dettagli sulla competizione , . E infine, per non farci mancare proprio nulla, nel 2018 usciranno ...

1996 - 4 ragazzi - 7 canzoni - tanti capelli : Giovanni Gulino racconta il suo esordio nella musica : ... 22 anni fa, in un'epoca in cui non esistevano i social e Spotify, in un'epoca in cui internet e lo streaming erano ancora dei lontani miraggi. Riuscimmo a costruirci un bel seguito e anche a ...

I piedi dei bimbi raccontano la vita di 700mila anni fa : ... non erano quelle di oggi, ma l'uomo trovò qui uno dei posti ideali dove dimorare prima delle grandi migrazioni che avrebbero portato la nostra specie a conquistare il mondo intero. C'era l'Homo ...

Anas : un documentario Rai racconta 90 anni di storia : È stato presentato questa mattina in anteprima a Roma dal presidente di Anas Ennio Cascetta, presso la Casa del Cinema, il documentario dal titolo “Strade – 90 anni di storia italiana” realizzato da Rai Cultura in collaborazione con Anas (Gruppo FS Italiane). Insieme al presidente di Rai Com, Roberto Nepote, e al vicedirettore responsabile di Rai storia, Giuseppe Giannotti, erano presenti all’anteprima anche la regista Sabrina Salvatorelli, gli ...

Come sarebbero le serie culto anni 90 ai tempi dei social network? Ce lo raccontano Miriam Leone e Alessandro Cattelan : Dirette Facebook dal Central Perk di Friends e litigate su Whatsapp tra i corridoi del liceo di Beverly Hills 90210. Come si sarebbero comportati i protagonisti dei telefilm degli anni ’90 se fossero esisti già i social network? Ce lo mostrano Alessandro Cattelan e Miriam Leone, ospite ieri sera a E poi c’è Cattelan, il late night show di Sky Uno HD. L’attrice, tra i protagonisti di 1993 e al cinema in questi giorni con Metti la nonna in ...

Moro - 40 anni fa il rapimento : raccontate quella mattina : La mattina del 16 marzo 1978 in via Fani a Roma un commando delle Brigate rosse rapisce Aldo Moro, presidente della Democrazia cristiana, e uccide tutti gli uomini della scorta: Oreste Leonardi, ...

Morto Stephen Hawking - ha raccontato i buchi neri : l'astrofisico aveva 76 anni : Il suo coraggio e la sua perseveranza, insieme al suo brillante humor, hanno ispirato molti nel mondo'. Hawking soffriva di sclerosi laterale amiotrofica che lo ha costretto sulla sedia a rotelle per ...