600 dollari l' ora per i compiti a casa La tariffa dell' homework therapist a New York

Ecco il ‘terapista dei compiti’ - a metà tra prof e terapeuta : costa 600 dollari all’ora : Non basta più il docente per le ripetizioni private. A New York e dintorni, si sta facendo largo il ’homework therapist': con una tariffa che può sfiorare i 600 dollari all’ora, il professionista aiuta gli studenti a risolvere i problemi di matematica ma anche quelli emotivi.Continua a leggere

Un uomo chiede 600 milioni di dollari a Microsoft e a Satya Nadella per colpa di Windows 10 : Un uomo di Albuquerque, nel New Mexico, ha negli scorsi giorni citato in giudizio Microsoft – e il CEO Satya Nadella per qualche strano motivo – chiedendo dei danni pari a 600 milioni di dollari. Si, avete capito bene: 600 milioni di dollari. L’uomo in questione si chiama Frank Dickman e, stando a quanto detto dal suo legale, i problemi sono sorti quando il suo laptop ASUS 54L è stato aggiornato a Windows 10. Il dispositivo è ...

Uniforme Armani da 600 dollari nella scuola elementare giapponese : polemiche Video : Tokyo è una citta' famosa per vari motivi, tra cui la sua forte passione per la #Moda. La Capitale giapponese è un mix di tradizione e innovazione, meta di tanti turisti, giapponesi e stranieri. Si torna a parlare di moda per un fatto avvenuto recentemente. Una scuola di un quartiere [Video] elegante di Tokyo ha introdotto una nuova Uniforme per gli studenti. Il prezzo è alto 600 dollari perché l'ha progettata interamente la casa di moda ...

Uniforme Armani da 600 dollari nella scuola elementare giapponese : polemiche : Tokyo è una città famosa per vari motivi, tra cui la sua forte passione per la moda. La Capitale giapponese è un mix di tradizione e innovazione, meta di tanti turisti, giapponesi e stranieri. Si torna a parlare di moda per un fatto avvenuto recentemente. Una scuola di un quartiere elegante di Tokyo ha introdotto una nuova Uniforme per gli studenti. Il prezzo è alto (600 dollari) perché l'ha progettata interamente la casa di moda italiana ...