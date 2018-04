22 aprile | Giornata della Terra | una selezione di 10 proprietà ecofriendly | per la tutela

Biglietti Lazio-Roma (15 aprile) : come acquistare i tickets della 32ma giornata di Serie A : Domenica 15 aprile alle ore 20.45 lo Stadio Olimpico di Roma sarà teatro della partita delle partite nella Capitale: il Derby tra Lazio e Roma, valido per la 32esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Una sfida che, come prassi, è attesissima in città. Borgate e quartieri, ogni volta, si dividono tra credi di vario genere e giocatori trasformati in santità. Un mix tra sacro e profano dal sapore tipicamente goliardico che rende ...

L’Aquila - domenica 15 aprile la Giornata di Barbara edizione 2018 : L’Aquila, dalle ore 16 presso l’Auditorium “E. Sericchi”, in via Pescara 4 L’Aquila – Anche per il 2018, l’Associazione

Giornata Nazionale Niente Male : il 14 aprile test gratuiti del dolore in 12 città : Per sensibilizzare sull’importanza di una corretta valutazione del dolore, per migliorarne la gestione ed evitare che diventi cronico, il Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (SNAMI) e la Società Scientifica 4S, con il supporto incondizionato di Menarini, sabato 14 aprile promuovono la quarta edizione del Medico Amico Day, con la Giornata Nazionale Niente Male, interamente dedicata alla valutazione gratuita del dolore nei maggiori ...

Prossimo turno Serie A - 32^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (14-15 aprile) : La 32ma giornata del massimo campionato italiano di calcio andrà in scena tra il 14 ed il 15 aprile prossimi, con ben quattro anticipi al sabato: spicca, alle 20.45, Atalanta-Inter. Prima della Beneamata, in campo alle ore 15.00 Cagliari-Udinese, poi alle 18.00 due sfide, ovvero Chievo-Torino e Genoa-Crotone. Domenica lunch match che metterà di fronte Fiorentina e SPAL, poi soltanto tre gare alle ore 15.00: Bologna-Hellas, Sassuolo-Benevento e ...

Biglietti Lazio-Roma (15 aprile) : come acquistare i tickets della 32ma giornata di Serie A : Domenica 15 aprile alle ore 20.45 lo Stadio Olimpico di Roma sarà teatro della partita delle partite nella Capitale: il Derby tra Lazio e Roma, valido per la 32esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Una sfida che, come prassi, è attesissima in città. Borgate e quartieri, ogni volta, si dividono tra credi di vario genere e giocatori trasformati in santità. Un mix tra sacro e profano dal sapore tipicamente goliardico che rende ...

Biglietti Atalanta-Inter (14 aprile) : come acquistare i tickets della 32ma giornata di Serie A : Sabato 14 aprile si giocherà Atalanta-Inter, match valido per la 32^ giornata di Serie A. Allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia andrà in scena una partita con vista sull’Europa: i padroni di casa sono in piena corsa per un posto nella prossima Europa League, gli ospiti andranno a caccia di una vittoria fondamentale in ottica Champions League. La Dea va a caccia del colpaccio contro i meneghini che se la devono vedere nella lotta a ...

Biglietti Milan-Napoli (15 aprile) : come acquistare i tickets della 32ma giornata di Serie A : Domenica 15 aprile alle ore 20.45 la Scala del calcio sarà teatro di una sfida di grande tradizione della nostra Serie A: Milan-Napoli, valida per la 32esima giornata del torneo nazionale. Gli uomini di Maurizio Sarri si presentano a San Siro con tanta voglia di far bene e con un unico risultato a disposizione per sperare ancora nel sogno “Scudetto”: la vittoria. La Juventus corre ad alta velocità e l’unico modo per tenere il ...

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol live score (posticipi - oggi 8 aprile) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata e diretta gol live score dei tre posticipi in programma oggi domenica 8 aprile. In palio punti soprattutto per la salvezza(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 05:17:00 GMT)

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : ultima giornata (domenica 8 aprile). Programma - orari e tv. Ultimi due singolari : Domani si chiuderà la sfida dei quarti di finale di Coppa Davis tra Italia e Francia: a Genova andranno in scena gli Ultimi due singolari. Ad aprire le danze sarà la sfida tra i due numeri uno, con Fabio Fognini, chiamato alla terza battaglia in tre giorni per riagganciare i transalpini, che se la vedrà con Lucas Pouille, nella partita tra i due tennisti usciti vincitori dagli incontri di venerdì. A seguire, in caso di vittoria di Fabio ...

Biglietti Torino-Inter (8 aprile) : come acquistare i tickets della 31ma giornata di Serie A : Domenica 8 aprile alle ore 12.30 lo Stadio Olimpico di Torino sarà teatro del “Lunch match” tra Torino e Inter, valido per il 31° turno di Serie A. Una sfida decisamente interessante quella sul rettangolo di gioco piemontese. I granata, reduci dal rotondo successo di Cagliari, si presentano davanti al proprio pubblico per centrare il meglio possibile ed avvicinarsi alla zona Europa League. Gli uomini di Mazzarri hanno ben ...

Biglietti Napoli-Chievo (8 aprile) : come acquistare i tickets della 31ma giornata di Serie A : Domenica 8 aprile si giocherà Napoli-Chievo, match valido per la 31^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Allo Stadio San Paolo, i partenopei torneranno in campo dopo il dolorosissimo pareggio col Sassuolo che ha permesso alla Juventus di allungare in testa alla classifica: ora i ragazzi di Maurizio Sarri inseguono i bianconeri a quattro punti di distacco e non vogliono perdere ulteriormente terreno per continuare a sognare lo scudetto. Gli ...

23 aprile A BROLO 3Giornata del Libro e del Diritto d'Autore con Carola Augello : La prima edizione si è tenuta nel 1996 a seguito di una risoluzione dell'Unesco , l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, dell'anno precedente. Da allora viene ...

Pronostici Serie A 7-8 aprile 2018 : Consigli Scommesse 30^ Giornata : Giornata condizionata dagli impegni europei. Sono infatti ben quattro gli anticipi del sabato, con la Juventus impegnata a Benevento, la Roma in casa con la Fiorentina ed il derby di Genova a prendersi la scena e lasciando le briciole a Spal-Atalanta. Domenica subito scoppiettante lunch match tra Torino e Inter, poi un primo pomeriggio scarno con tre sfide, valide per lo più per la zona salvezza. La Lazio andrà in scena ad Udine ...

Italia-Francia oggi (venerdì 6 aprile) - Coppa Davis 2018 : programma - orari e tv della prima giornata. Gli incontri da disputare e gli azzurri in campo : Ci siamo! Comincia oggi (ore 11.30) con i primi due singolari la sfida Italia-Francia, valevole per i quarti di finale del World Group di Coppa Davis. Si gioca fino a domenica sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova. Il sorteggio di ieri ha decretato che i primi a scendere in campo saranno Andreas Seppi e Lucas Pouille. A seguire toccherà a Fabio Fognini e Jeremy Chardy. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e ...