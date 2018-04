2-1 al Belgio | Italia donne vede Mondiale

La Nazionale italiana femminile supera il Belgio 2-1 : il Mondiale è vicino - 19 anni dopo. : Guagni arremba come lo Zambrotta campione del mondo. Rosucci ha la percussione centrale modello basket, da play americano. Bartoli ha molto dei vecchi mancini delle figurine, tipo Volpecina nel ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Belgio 2-1. Le pagelle delle azzurre. Giuliani miracolosa - Girelli eroina vincente : L’Italia ha sconfitto il Belgio per 2-1 e ha compiuto un passo importante verso la qualificazione ai Mondiali 2019 di Calcio femminile. Le azzurre si sono imposte a Ferrara grazie alle reti di Rosucci e Girelli che hanno rimontato il gol di Cayman: sesta vittoria consecutiva nel girone, 8 punti di vantaggio proprio sulle Yellow Tigers (una partita in mano) e biglietto per la Francia quasi in tasca. Di seguito le pagelle delle ...

Calcio femminile - ITALIA DA AMARE! Belgio battuto 2-1 - qualificazione ai Mondiali ad un passo! : Al Paolo Mazza di Ferrara l’ITALIA compie un passo decisivo verso la qualificazione ai Mondiali di Calcio femminile di Francia 2019: le azzurre di Milena Bertolini battono in rimonta per 2-1 il Belgio ed ora, in caso di vittoria nel prossimo match interno ad inizio giugno a Firenze contro il Portogallo, potranno festeggiare il pass iridato. A segno per la nostra nazionale Rosucci e Girelli. Prima della gara premiata Sara Gama, capitana ...

Volley : Europei Under 18 - per l'Italia terza vittoria contro il Belgio : PUCHOV , SLOVACCHIA, - terza vittoria consecutiva per la nazionale italiana Under 18 maschile nel Campionato Europeo di categoria. In serata i ragazzi di Vincenzo Fanizza si sono sbarazzati del Belgio ...