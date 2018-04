: #News #16enne in overdose,Pm:13 anni a ragazzo - CybFeed : #News #16enne in overdose,Pm:13 anni a ragazzo - NotizieIN : 16enne in overdose,Pm:13 anni a ragazzo - zazoomblog : Genova 16enne morta per overdose: pm chiede 13 anni per il fidanzato - #Genova #16enne #morta #overdose: -

Il pubblico ministero Michele Stagno ha chiesto la condanna a 13per Sergio Bernardin, il fidanzato di Adele De Vincenzi,la ragazza di 16morta dopo unadi MdMa nel centro di Genova la scorsa estate. L'accusa è morte come conseguenza di altro reato e spaccio di stupefacenti. La sentenza è prevista per il prossimo 26 aprile. Un amico,Gabriele Rigotti,è stato invece assolto con il rito abbreviato,ed è indagato solamente per omissione di soccorso.(Di martedì 10 aprile 2018)