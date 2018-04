Zuckerberg | “Colpa mia”

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 aprile 2018) Washington, 9 apr. (AdnKronos) – “E’ stato un mio errore, mi dispiace. Io ho creato Facebook, io lo guido e io sono responsabile per ciò che accade qui”. E’ un passaggio dell’intervento introduttivo che Mark, fondatore e Ceo di Facebook, terrà mercoledì davanti alla Commissione Energia e Commercio della Camera dei Rappresentanti. Domani, invece, è in programma l’appuntamento davanti ai membri delle Commissioni Giustizia e Commercio del Senato.sarà ascoltato dopo il caso legato ai dati di circa 87 milioni di utenti ottenuti in maniera impropria da un ricercatore e passati ad una società, Cambridge Analytica, che ha collaborato con la campagna presidenziale di Donald Trump.ha già incontrato alcuni membri del Congresso in vista delle due audizioni: a deputati e senatori, il fondatore del social network -come si ...