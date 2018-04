Zucchine | un tripudio di benefici e versatilità in cucina

meteoweb.eu

: RT @Saporie: La bella stagione porta con sè un tripudio di colori, sapori e profumi diversi in ogni regione. ?? - pinosilanochef : RT @Saporie: La bella stagione porta con sè un tripudio di colori, sapori e profumi diversi in ogni regione. ?? - PennyLu4 : RT @Saporie: La bella stagione porta con sè un tripudio di colori, sapori e profumi diversi in ogni regione. ?? - ChefMolon : RT @Saporie: La bella stagione porta con sè un tripudio di colori, sapori e profumi diversi in ogni regione. ?? -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Crude, tagliate finemente o a julienne nelle insalate, tagliate in lungo e grigliate, fritte, a vapore, sotto forma di tortini, sformati,risotti, leoltre che versatili, vantano ottime proprietà benefiche. Appartenenti alla famiglia delle Cucurbitacee, composte principalmente d a acqua, sali minerali e vitamine, sono ipocaloriche (13 calorie per 100 grammi), per cui ideali per chi vuol dimagrire, ricche di fibre, aumentando il senso di sazietà e contrastando la stitichezza; rilassanti, conciliando il sonno.Le, inoltre, riducono il colesterolo cattivo, hanno proprietà antinfiammatorie, sono ideali contro asma, artrosi, artrite reumatodide, sono facilmente digeribili, combattono le infezioni delle vie urinarie, sono antiossidanti, contribuendo nella lotta contro i radicali liberi. Esse eliminano le tossine, depurano, rinfrescano, disintossicano, contrastano ritenzione ...