Zona Euro | indice Sentix crolla a 19 | 6 punti

Zona Euro - vendite al dettaglio in rialzo a febbraio : Migliora oltre attese a febbraio il settore retail in Euro Zona . Secondo l' Euro stat , le vendite al dettaglio sono salite dello 0,1% dopo il -0,3% di gennaio e la variazione nulla attesa dagli ...

Euro Zona - a febbraio prezzi produzione in decelerazione : Decelerano i prezzi alla produzione nella Zona Euro . A febbraio si è registrato un incremento dello 0,1% dopo che nel mese di gennaio i prezzi erano cresciuti dello 0,4%. Il dato, comunicato dall' ...

EuroZona - terziario a marce ridotte e ai minimi da oltre un anno : Ulteriore rallentamento della crescita economica dell' Eurozona nel mese di marzo. La lettura media dell'indice PMI Markit sia per la manifattura sia per i servizi decelera anche se permane in zona ...