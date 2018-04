huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'Youtube spia i bambini'. L'accusa dei consumatori Usa a Google - VincentBond007 : RT @HuffPostItalia: 'Youtube spia i bambini'. L'accusa dei consumatori Usa a Google - paolo_polli : - HuffPostItalia : 'Youtube spia i bambini'. L'accusa dei consumatori Usa a Google -

(Di lunedì 9 aprile 2018)avrebbe violato le leggi statunitensi sulla protezione dei dati dei, raccogliendo le loro informazioni personali per mandare in streaming pubblicità mirate. L', che cade nei giorni dello scandalo Facebook-Cambridge Analytica, arriva da un gruppo di circa 20 studi legali e associazioni a difesa deiche ha sporto reclamo alla Federal trade commission, l'antitrust Usa. Chiedono di indagareper violazione del Children's Online Privacy Protection Act (Coppa), una legge federale che disciplina la raccolta di informazioni susotto ai 13 anni di età. Lo riferiscono media americani."in sostanza ha tratto profitto nel conservare dati deisu. Questa raccolta illegale è andata avanti per anni e coinvolge decine di milioni di", si legge sul reclamo. Uno dei promotori della denuncia, il Center for ...