YouTube nella bufera | avrebbe raccolto i dati personali dei bambini

Attentato nella sede YouTube - l'autrice è una bodybuilder vegana : Recentemente la sede di Youtube a San Bruno è stata protagonista di una sparatoria, atto che ha causato almeno quattro feriti e nessun morto. Come riportato dai media, la protagonista dell'assalto è una 39enne di origine iraniana, Nasim Najafi Aghdam, la quale ha deciso di suicidarsi subito dopo la stessa sparatoria. Secondo quanto è stato riportato da diversi media statunitensi ed internazionali, la donna ha scelto di attaccare la sede di ...

'American life' : animalista bodybuilder spara nella sede di YouTube e si uccide : Youtube, la celebre piattaforma video di Google, era diventata la sua ragione di vita e alla fine anche di morte. L'ossessione unica, il nemico da combattere come fosse una persona fisica. Nasim Najafi Aghdam, questo almeno il suo nome online, 39enne videoblogger animalista attivista e vegana bodybuilder come lei stessa si definiva, iraniana di origine ma residente a San Diego, lamentava che il colosso del Web la censurasse, che la oscurasse per ...

Chi era Nasim Najafi Aghdam - la donna che ha sparato nella sede di YouTube : (Immagine: Nasimesabz.com) Il dipartimento di polizia di San Bruno, California, ha reso nota l’identità dell’attentatrice che ha sparato nella sede di YouTube. Si tratta di Nasim Najafi Aghdam, 39 anni, di San Diego. La polizia sta cercando il movente anche se, dalle prime ricostruzioni, sembra che la donna covasse rancore nei riguardi della controllata da Alphabet. Si sentiva discriminata e riteneva che YouTube filtrasse i suoi ...

Cosa sappiamo della sparatoria nella sede di YouTube : Almeno quattro persone sono state colpite durante una sparatoria nel quartier generale di YouTube a San Bruno, California. Una quarta persona, l’attentatrice, è morta sulla scena, apparentemente ferita da arma da fuoco autoinflitta, ha detto la polizia durante la conferenza stampa. Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 aprile ...

