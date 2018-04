YouTube e Google rubano i dati dei minori Stati Uniti | l' accusa

"YouTube spia i bambini". L'accusa dei consumatori Usa a Google : Youtube avrebbe violato le leggi statunitensi sulla protezione dei dati dei bambini, raccogliendo le loro informazioni personali per mandare in streaming pubblicità mirate. L'accusa, che cade nei giorni dello scandalo Facebook-Cambridge Analytica, arriva da un gruppo di circa 20 studi legali e associazioni a difesa dei consumatori che ha sporto reclamo alla Federal trade commission, l'antitrust Usa. Chiedono di indagare Google per ...

YouTube nella bufera. Associazioni dei consumatori accusano Google di raccogliere dati dei bambini : Il caso Cambridge Analytica che ha investito Facebook ormai da alcune settimane ha puntato i riflettori sulla privacy degli utenti e sull’uso improprio che può essere fatto dei milioni di dati raccolti attraverso applicazioni per smartphone o piattaforme social destinate alla comunicazione. Mentre Facebook continua ad essere al centro dell’attenzione, dagli USA arriva una notizia che, in questo caso, coinvolge un altro big della ...

Ecco le novità degli ultimi update di YouTube - YouTube Music - Gmail - Wear OS e Google Assistant : Ogni settimana il team di Google rilascia vari aggiornamenti per le sue tante applicazioni Android. Ecco cosa è successo negli ultimi sette giorni

Google annuncia il tema scuro per l'applicazione di YouTube : Google è uscita allo scoperto e così ha reso ufficiale il tema scuro, dark per dirla all'inglese, per l'applicazione di YouTube, dopo che era stato anticipato nelle passate settimane da vari teardown.

YouTube Music e Google Foto si preparano a grosse novità - almeno nel codice : Google Foto e YouTube Music si aggiornano sul Play Store ma come accade spesso le novità più interessanti si nascondono nel codice, che fa pensare ad alcune grosse novità in arrivo.

Google aggiorna Files Go - App Google - Gmail - YouTube e Duo con diverse novità : Google vuole prepararsi al meglio per il MWC e così sta distribuendo degli aggiornamenti per molte delle sue applicazioni, in forma beta e stabile, fra cui Files Go, App Google, YouTube e varie altre. Gli aggiornamenti sono in roll out graduale e quindi, salvo imprevisti, saranno disponibili per i vostri dispositivi nel giro di qualche giorno.

Come sponsorizzare i video su YouTube - usando Google Adwords : È un pubblico giovane impegnato a giocare o a vedere i live streaming? Probabilmente non vorranno vedere un annuncio per un documentario. Così Come un pubblico più maturo non vorrà vedere adv di ...

Google Home adesso mostra come risultati molteplici video di YouTube tramite Chromecast : Continuano ad arricchirsi le possibilità di interazione e le risposte che Google Home è in grado di fornire, l'ultima in ordine di tempo riguarda la capacità dell'assistente di Google di mostrare risultati sotto forma di molteplici video di YouTube tramite Google Chromecast, direttamente sulla TV dell'utente.

YouTube Premiere potrebbe essere il nome del nuovo servizio streaming di Google : Il nuovo servizio streaming di Google potrebbe prendere il nome di YouTube Premiere, almeno ciò è quanto suggerisce il codice della versione 2.19 di YouTube