Youtube | associazioni Usa | “Profitti da raccolta dati dei bambini” Ma in teoria gli

(Di lunedì 9 aprile 2018) Anche Google ha il suo caso Cambridge Analytica. Mentre il Ceo di Facebook Mark Zuckerberg deve ancora “spiegare il ruolo della sua società” nella vicenda deidi 87 milioni di utenti usati a scopi elettorali dall’azienda di analisi britannica, a finire sotto accusa sul fronte privacy è ora. Un gruppo di 23 studi legali americani ea difesa dei consumatori sostiene che la piattaforma video di proprietà di Google raccolga idei bambini per creare pubblicità mirata. Una pratica vietata in Usa per i minori di 13 anni. Secondo la coalizione di organizzazioni che ha citatoalla Federal Trade Commission, “Google ha tratto profitto nel conservare idi decine di milioni di bambini, unaillegale andata avanti per anni“. Ini minori sotto i 13 anni non potrebbero neanche accedere a, perché i termini del servizio non lo ...