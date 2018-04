Youtube a rischio chiusura? Ecco cos' è successo

Blastingnews

: - Antonio89806538 : - geppy2911 : ISOLA DEI FAMOSI,ALESIA MANCINI A RISCHIO SQUALIFICA. HA DETTO UNA PAROL... - geppy2911 : ISOLA DEI FAMOSI,ALESIA MANCINI A RISCHIO SQUALIFICA. HA DETTO UNA PAROLA OMOFOBA Nessuna visualizzazione… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Ci troviamo di fronte ad un ennesimo caso di "abuso di potere" da parte di una tra le aziende considerate come i colossi del mondo attuale. A finire sotto accusa, questa volta, è il colosso del web acquisito nel 2006 dalla Google Inc per una cifra che si aggira intorno ai 1,65 miliardi di dollari., secondo le recenti pubblicazioni, avrebbe infranto una delle leggi più importanti che tutelano l'indennità e l'identità dei minorenni. Stando alle accuse, l'agenzia si sarebbe appropriata illegalmente e senza il consenso da parte dei genitori, dei dati sensibili dei "navigatori" minorenni che da tempo ormai si sono lanciati alla ricerca del mondo del web, addentrandosi sempre più nei meandri di. Alcuni di loro utilizzano la piattaforma semplicemente per ricercare e guardare video, magari commentandoli e lasciando qualche "like", altri invece si dilettano nel tentativo di ...