WWE WrestleMania 34 Risultati e Report

lanotiziasportiva

(Di lunedì 9 aprile 2018) E’ la notte più attesa dell’anno; è la notte di WWE34! Benvenuti a tutti allo Showcase of the Immortals, che quest’anno si svolgerà a New Orleans, nel Mercedes-Benz Superdome. Stasera avremo tutti i titoli in palio, sorprese e un unico dubbio: ci sarà davvero John Cena Vs The Undertaker? Si parte con il Kick-Off, presieduto da Reneè Young, Booker T, JBL e David Otunga! Dopo aver visto diversi promo e aver assistito all’intervista di MISS MITB CARMELLA, è tempo del primo match del Kick-Off! -KICK-OFF MATCH 1: Andrè The Giant Battle Royal Match Gli ultimi a restare sono: Tye Dillinger, Mojo Rawley, Titus O’Neil, Dolph Ziggler, Matt Hardy, Goldust, Baron Corbin e Kane! Ziggler elimina O’Neil e poco dopo elimina il figlio di Dusty Rhodes. Confronto piuttosto comico tra Hardy e Dillinger, che termina con l’eliminazione di ...