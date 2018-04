Wind offre chiamate illimitate e 20 Giga a 10 euro a chi proviene da TIM o da operatori

Microsoft offre maggiore AI e qualità delle luci per i Game Developers di Windows 10 [Video] : Oggi al GDC (Game Developer Conference) Microsoft non è mancata e ha lanciato due importantissime novità che potrebbero portare il mondo dei videogiochi a un grosso passo avanti. Riprendendo infatti WinML, la piattaforma di Machine Learning per Windows che sarà lanciata con Redstone 4, Microsoft spera di migliorare nettamente la qualità delle AI nei giochi. Ma non solo, questi algoritmi intelligenti permetteranno anche un miglioramento di ...

Microsoft offre maggiore AI e qualità delle luci per i Game Developers di Windows 10 : Oggi al GDC (Game Developer Conference) Microsoft non è mancata e ha lanciato due importantissime novità che potrebbero portare il mondo dei videogiochi a un grosso passo avanti. Riprendendo infatti WinML, la piattaforma di Machine Learning per Windows che sarà lanciata con Redstone 4, Microsoft spera di migliorare nettamente la qualità delle AI nei giochi. Ma non solo, questi algoritmi intelligenti permetteranno anche un miglioramento di ...

Windows 10 S - Microsoft offre l’upgrade gratuito a Windows 10 Home : Presentato da Microsoft lo scorso anno nel mese di Maggio come sistema operativo dedicato al mercato educational e caratterizzato da un’esperienza d’uso veloce, leggera e soprattutto sicura, Windows 10 S non sembra aver fatto breccia più di tanto tra l’utenza Windows, notoriamente abbastanza restia ad incontrare limitazioni di qualche tipo. E’ notizia infatti di queste ore che Microsoft ha deciso di offrire l’upgrade gratuito dall’edizione S a ...

Riuscirete a resistere - clienti Wind? TIM vi offre 30 GB e minuti illimitati a 10 euro : TIM Top Go 30GB, anche conosciuta con il nome di TIM Top Go +27GB Gratis, è la nuova super offerta di TIM destinata ai clienti di Wind che vogliono passare a TIM mantenendo il loro numero di telefono. L'articolo Riuscirete a resistere, clienti Wind? TIM vi offre 30 GB e minuti illimitati a 10 euro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Wind offre il 20% di credito in più per le ricariche online da 15 euro in su : Wind offre il 20% di credito aggiuntivo in regalo a tutti coloro che effettuano una ricarica online da almeno 15 euro sul sito ufficiale Wind o attraverso le app Android MyWind e Veon. L'offerta è valida solo per oggi, 31 gennaio 2018, quindi vi consigliamo di affrettarvi. L'articolo Wind offre il 20% di credito in più per le ricariche online da 15 euro in su è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Wind offre Cogli l’Attimo 6 Giga a 6 euro fino al prossimo 6 febbraio con Be Free To Win : Wind, tramite una iniziativa denominata Be Free To Win offre ai propri clienti la promozione Cogli l'Attimo 6 Giga che, al prezzo di 6 euro offre altrettanti GB di internet per la durata di 4 settimane. La promozione è attivabile fino al prossimo 6 febbraio 2018 dai clienti Wind più fortunati che grazie all'iniziativa di Veon potranno vincere la possibilità di attivare la detta opzione dati. L'articolo Wind offre Cogli l’Attimo 6 Giga a ...