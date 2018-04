Will we be strangers di Elisa in anteprima a Londra l’8 aprile prima dell’arrivo in radio

Annunciato il nuovo singolo di Elisa - Will We Be Strangers in anteprima live a Londra : Il nuovo singolo di Elisa sta per arrivare. Dopo la collaborazione con Takagi&Ketra e in duetto con Tommaso Paradiso, l'artista friulana ha deciso di tornare alla sua musica e rilasciare un nuovo brano che arriverà nelle radio a partire dal 13 aprile. Will we be Strangers , questo il titolo scelto per la sua nuova espressione discografica, sarà presentato in esclusiva nel corso della prima data che terrà a Londra , in programma per l'8 ...

Elisa : in arrivo ad aprile il nuovo singolo “Will We Be Strangers” : Elisa sta per partire per il tour europeo, dove presenterà per la prima volta il nuovo singolo “Will We Be Strangers”. La nuova tournée di Elisa toccherà i club delle principali città d’Europa: al via l’8 aprile dal Jazz Cafè di Londra, dove canterà per la primissima volta l’inedito “Will We Be Strangers”. La performance potrai seguirla in diretta sul suo profilo Instagram. [arc ...