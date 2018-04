WhatsApp Transfer | mai più chat perse su Android e iOS

chimerarevo

(Di lunedì 9 aprile 2018) Quando si cambia smartphone, soprattutto passando da un sistema operativo all’altro, sorgono dei problemi che possono lasciarvi con l’amaro in bocca. Uno di questi, che anche noi abbiamo incontrato più di una volta, riguarda la migrazione dellefra diversi dispositivi. Se spostare la propria cronologia dei messaggi daado da iOS a iOS può essere relativamente semplice, altrettanto non si può dire passando da una piattaforma all’altra. In rete ci sono decine di alternative che promettono di portare a termine questo compito in modo facile e veloce, ma fino a oggi nessuna di queste ci ha soddisfatto pienamente. Finché si opera sullo stesso sistema operativo è difficile incontrare problemi, mentre se si decide di passare daa iOS o viceversa, la situazione irrimediabilmente si complica. Per vostra fortuna, scavando nei meandri del ...