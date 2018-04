WhatsApp | attenzione al bug che mette in pericolo la privacy

WhatsApp : attenzione a Chatwatch - l'app che spia Video : #WhatsApp, come ormai ben sappiamo, è l'applicazione utile per comunicare con i propri contatti. Molteplici sono gli utenti che usano la piattaforma, con più precisione sono più di un milione mezzo le persone che utilizzano l'applicazione giornalmente. Un punto a favore dell'app è il fatto che questa sia completamente gratuita per tutti e che per utilizzarla basta munirsi soltanto di una connessione ad internet. Bisogna però stare molto attenti ...

Attenzione massima per privatemessage.site su browser e WhatsApp : come eliminarlo : In tanti qui in Italia in questi giorni stanno facendo i conti con privatemessage.site su Whatsapp e durante la navigazione web tramite browser. Si tratta a conti fatti di una vera e propria estensione che il pubblico si ritrova installata prevalentemente su PC (talvolta anche su smartphone) in seguito ad una disAttenzione. Un po' come avviene con gli altri virus Android, alcuni dei quali trattati recentemente sulle nostre pagine, difficilmente ...

Elezioni politiche italiane 2018 - falsi exit pool circolano su WhatsApp : “fate attenzione” : 1/28 ...

WhatsApp - massima attenzione a queste pericolose truffe Video : #WhatsApp prosegue nel confermarsi come il servizio di messaggistica istantanea [Video] più utilizzato e scaricato sugli #iPhone di Apple ed ovviamente su moderni smartphone Android. Pur vero che una realta' di questo tipo è molto considerata da hacker e truffatori che, ogni giorno, mettono in piedi pericolose #truffe per ingannare gli utenti. Continua la piaga delle truffe su WhatsApp Chiunque sia abituato ad utilizzare con molta continuita' ...

WhatsApp - massima attenzione a queste pericolose truffe : WhatsApp prosegue nel confermarsi come il servizio di messaggistica istantanea più utilizzato e scaricato sugli iPhone di Apple ed ovviamente su moderni smartphone Android. Pur vero che una realtà di questo tipo è molto considerata da hacker e truffatori che, ogni giorno, mettono in piedi pericolose truffe per ingannare gli utenti. Continua la piaga delle truffe su WhatsApp Chiunque sia abituato ad utilizzare con molta continuità WhatsApp si ...