Walmart vuole brevettare api impollinatrici robot per risolvere il problema

agi

(Di lunedì 9 aprile 2018) Se le apinon fanno più il loro dovere potranno essere rimpiazzate da piccolivolanti in grado di fare lo stesso lavoro. È l’idea di Walmart che, secondo quanto emerge da alcuni brevetti depositati, avrebbe in mente di fronteggiare con i droni l’emergenza ambientale e alimentare causata dalla carenza di api. Non che gli insetti più laboriosi al mondo abbiano deciso di battere la fiacca: ilè che negli ultimi anni una combinazione di pesticidi e caldo oltre la media hanno falcidiato o reso inabile una grossa fetta della popolazione di api. I numeri del disastro Per comprendere la vastità delbasti pensare che le api impollinano circa un terzo del cibo che mangiamo. Considerando solo il miele, in Italia nel 2017 secondo gli apicoltori non si è arrivati a 90.000 quintali su una media di ...