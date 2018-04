Walmart vuole brevettare api impollinatrici robot per risolvere il problema : Se le api impollinatrici non fanno più il loro dovere potranno essere rimpiazzate da piccoli robot volanti in grado di fare lo stesso lavoro. È l’idea di Walmart che, secondo quanto emerge da alcuni brevetti depositati, avrebbe in mente di fronteggiare con i droni l’emergenza ambientale e alimentare causata dalla carenza di api. Non che gli insetti più laboriosi al mondo abbiano deciso di battere la fiacca: il ...