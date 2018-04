Wall Street mette a segno il rimbalzo

I future USA indicano un avvio positivo per Wall Street : Positivi i future sui principali indici statunitensi , preannunciando un inizio di settimana al rialzo per la borsa di Wall Street. Si tratterebbe di un rimbalzo, dopo le perdite di venerdì scorso sui ...

Wall Street verso un avvio rialzista. In settimana riparte la stagione delle trimestrali : Wall Street si prepara ad inaugurare la prima seduta della settimana con il segno positivo, in scia all'allentamento delle tensioni legate al rischio di una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. ...

Matricole : le più interessanti del primo trimestre a Wall Street : Spina dorsale è la società madre, la UOL, la più grande azienda Internet e servizi del Brasile, vista come la più grande economia del Sud America, con 81,2 milioni di MAU , utenti attivi mensili, , ...

Wall Street affonda sul timore di una guerra commerciale Usa-Cina. Exploit Tim a Milano : Trump triplica l'ammontare delle tariffe sui prodotti cinesi. Deludono i dati Usa sul lavoro: a marzo creati meno posti di lavoro rispetto le attese e il tasso di disoccupazione resta stabile al 4,1%. Effetto Cdp sui titoli del gruppo telefonico: l'intenzione della Cassa di salire al 5% fa balzare le azioni che hanno guadagnato oltre il 12% in due giorni. Giù il petrolio. Nella prossima settimana focus sull'inflazione americana....

Timori dazi - giù Wall Street : DJ -2 - 34% : 22.30 Wall Street chiude la seduta in forte ribasso, appesantita dai Timori di una escalation della guerra commerciale con la Cina dopo l'annuncio di Trump di possibili nuovi dazi. Il Dow Jones segna un calo del 2,34% a 23.932,76 punti base e il Nasdaq cede il 2,28% a 6915,11 punti. In netto calo anche l'indice S&P 500che lascia sul terreno il -2,19% a 2604,37 punti.

Sell-off a Wall Street con venti di guerra commerciale tra Usa e Cina : Ai microfoni di Bloomberg TV, il successore di Gary Cohn ha spiegato che il leader Usa "non vuole sconvolgere l'economia" e che quello statunitense è un "approccio moderato, non è una guerra ...

Wall Street pesante su dazi e lavoro Usa. Borse fiacche - nuovo exploit Tim : Trump triplica l'ammontare delle tariffe sui prodotti cinesi. Deludono i dati Usa sul lavoro: a marzo creati meno posti di lavoro rispetto le attese e il tasso di disoccupazione resta stabile al 4,1%. Effetto Cdp sui titoli del gruppo telefonico: l'intenzione della Cassa di salire al 5% fa balzare le azioni che hanno guadagnato oltre il 12% in due giorni. Giù il petrolio. Nella prossima settimana focus sull'inflazione americana....

Wall Street giù di tono per dazi e disoccupazione : Sessione da dimenticare per la Borsa americana , con il Dow Jones che sta lasciando sul terreno l'1,61%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi avviata martedì scorso. Giornata negativa per l' ...

Trump su guerra commerciale : Wall Street soffrirà - ma alla fine saremo più forti : Alert sui mercati dopo le parole proferite dal presidente americano Donald Trump, in merito agli effetti che l'acuirsi di una guerra commerciale - contro la Cina, ma non solo - potrebbe avere su Wall ...

Opening bell stonata a Wall Street. Delude il mercato del lavoro : Partenza al ribasso per la borsa americana , come anticipato dai future a stelle e strisce. , con il presidente americano, Donald Trump, che sta valutando di imporre ulteriori dazi sulle importazioni ...

Wall Street attesa in rosso : Teleborsa, - Wall Street attesa in ribasso , come anticipato dai future statunitensi, sulle rinnovate tensioni per la guerra commerciale tra USA e Cina. Dal fronte macroeconomico si segnala, invece, ...

Guerra commerciale Cina-Usa - Borse in rosso/ Dazi tra Pechino e Washington : Wall Street incassa il colpo : Guerra commerciale Cina-Usa, Borse in rosso: nuove schermaglie tra Pechino e Washington tra Dazi e contro-Dazi, con i future di Wall Street in perdita(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 10:28:00 GMT)

Borsa : Wall Street apre in rialzo : ANSA, - WASHINGTON, 5 APR - Apertura in rialzo per Wall Street, col Dow Jones che guadagna lo 0,48%, il Nasdaq lo 0,77% e l'indice S&P500 lo 0,55%. SAV

Wall Street di buon umore in avvio : Seduta in lieve rialzo per Wall Street , con il Dow Jones , che avanza a 24.429,3 punti consolidando la serie di tre rialzi consecutivi avviata martedì scorso, dopo le ampie flessioni precedenti sui ...