“Vuole farmi fare la schiava” Isola | Rosa parla chiaro Stanca di sopportare | la

caffeinamagazine

: RT @AliciaLaNena96: Chi me le vuole togliere strappare e farmi godere? #nenita #nena #my #ass #culito #piedini #voglia #di #cazzo https://t… - ultimodeimoik : RT @AliciaLaNena96: Chi me le vuole togliere strappare e farmi godere? #nenita #nena #my #ass #culito #piedini #voglia #di #cazzo https://t… - cuorvharr : ogni sera mia mamma si mette sul mio letto per farmi i grattini e a coccolarmi ripetendomi quanto bene mi vuole ed… - aletheiarivera : è Dio che vuole farmi i regali -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Lame sempre più affilate all’dei Famosi. Gli scandali di questa seconda edizione ormai non si contano più, tanto che Alessia Marcuzzi pare abbia perso il sonno. Ma il gioco va avanti e ormai i concorrenti sono in dirittura d’arrivo. Dopo la recente diatriba tra Jonathan Kashanian e Alessia Mancini e tra quest’ultima e la Atzei è arrivato il momento dello sfogo diPerrotta. La bella ex tronista di Uomini e Donne infatti ha fatto una confidenza a Francesca Cipriani su una frase non gradita che le avrebbe rivolto Nino Formicola. “Ieri Nino mi ha detto ‘Hai la strafottenza dei napoletani’. E rideva – ha detto-. Secondo me con ‘strafottenza’ lui intende che se a me viene a dire ‘Leva il sapone da là’ io dico no, perché poi so che se si tratta di altri li lascia stare. E questa per lui è strafottenza. Se non abbassi la testa per lui è ...