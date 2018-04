Vitalizi | Fico | ' Occorre che la politica faccia sacrifici per prima'

Roberto Fico dà 15 giorni ai questori per una proposta per superare i Vitalizi : I deputati questori di Montecitorio hanno 15 giorni per un'istruttoria volta a presentare all'Ufficio di Presidenza una proposta sul superamento dell'attuale sistema dei vitalizi per gli ex parlamentari: lo ha disposto in ufficio di presidenza il presidente della Camera Roberto Fico.L'istruttoria, ha spiegato Fico, dovrà tenere conto dei seguenti aspetti: "Possibili modalità di ricalcolo con metodo contributivo dei trattamenti in ...

Preoccupati per i Vitalizi - gli ex parlamentari hanno scritto a Fico e Casellati : Gli ex parlamentari scrivono ai presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati, per avviare un confronto sul tema dell'abolizione dei vitalizi, mettendo tuttavia in guardia i vertici delle istituzioni sul rischio incostituzionalità di un intervento che andrebbe ad agire su diritti acquisiti. Nella lettera, inoltre, gli ex parlamentari sottolineano che un colpo di spugna tout court sarebbe un "atto ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 marzo : Il Colle : governo a giugno o voto. E Fico parte dal taglio ai Vitalizi : alchimie Il Colle dà 2 mesi di tempo. Il primo giro è per Salvini Lo schema – Dopo il voto sui vertici del Parlamento, il Quirinale conta di verificare per prima la possibilità di un esecutivo a guida “centrodestra” di Fabrizio d’Esposito L’ora dei saluti di Marco Travaglio 1)È giusto che il partito e la coalizione che hanno vinto le elezioni, cioè i 5Stelle e il centrodestra, si dividano le presidenze delle due Camere? Sì, lo ...