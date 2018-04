Vitalizi | Bocchino | “Giletti | mostra i tuoi stipendi in Rai” E il conduttore si infuria

ilfattoquotidiano

: @La7tv @nonelarena @Italo_Bocchino Giletti, con la storia dei vitalizi.....le palle. - ernesto95255940 : @La7tv @nonelarena @Italo_Bocchino Giletti, con la storia dei vitalizi.....le palle. - rcarangelo : RT @Libero_official: Momenti durissimi a Non è l'Arena - iolopensocosi : RT @Libero_official: Momenti durissimi a Non è l'Arena -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Il duro scontro tra Massimo Giletti e l’ex deputato Italo, in collegamento telefonico con lo studio di Non è L’Arena (La7). Si parla diperò si lancia in un paragone azzardato tra i soldi percepiti da parlamentare e i compensi del: “Io vorreirvi tutte le buste paga e parlare del rapporto tra parlamentare e contribuenti – dice-. E vorrei che anche tu venissi con le tue buste paga…”. L’affermazione fare ilche si lancia in una dura replica: “Tu fai politica io faccio il, ho sempre dichiarato pubblicamente quanto prendevo e con il mio lavoro ho fatto guadagnare fior di milioni all’azienda. Questo discorso fallo con Romeo e gli amici, io caro Italo, sono stato mandato fuori dal sistema Rai per le mie ...