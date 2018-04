Vitalizi | al via istruttoria

Vitalizi - Fico avvia istruttoria per superarli/ “La politica faccia sacrifici”. Fraccaro : “Momento storico” : Vitalizi, Fico avvia istruttoria per superarli: “La politica faccia sacrifici”. Fraccaro commenta: “Momento storico”. Le ultime notizie: 15 giorni ai questori per una proposta(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 18:59:00 GMT)

Fico - al via istruttoria per Vitalizi : 18.48 Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha dato mandato al Collegio dei Questori di Montecitorio di svolgere un'istruttoria e quindi di predisporre una proposta sui vitalizi entro 15 giorni. E' quanto viene spiegato al termine dell'Ufficio di presidenza dal Questore anziano, Riccardo Fraccaro (M5S), che parla di "momento storico". "Andiamo verso una delibera, visto che con delibera i vitalizi sono stati istituiti sia alla Camera sia al ...

Camera - sì alla deroga per Leu via libera al gruppo autonomo. Parte l istruttoria sui Vitalizi : E che dovrà occuparsi non solo del Documento di economia e finanza ma anche di tutti le leggi in scadenza. Al Senato è già stata formata e il presidente scelto è il cinquestelle Vito Crimi . alla ...

Vento anti casta sul nuovo governo La prima cosa da fare? Via i Vitalizi : Il risentimento e la disaffezione nei confronti della politica e, specialmente, dei suoi esponenti tradizionali costituiscono il primo e il più forte sentimento che anima oggi l'elettorato italiano. Non solo tra i votanti dei partiti di "protesta" che hanno vinto le elezioni, ma, sia pure in misura diversa, tra quelli di tutte le forze politiche. Che lo scontento diffuso verso le istituzioni e i loro rappresentanti sia stato uno dei fattori ...

Di Maio : 'Dialogo con tutti per presidenze camere - subito via i Vitalizi' : Per la definizione delle presidenze delle camere 'stiamo facendo tutto in assoluta trasparenza: questa è una importante novità per le dinamiche della politica italiana. Sono fiducioso che tutte le ...

Il primo obiettivo M5s : via i Vitalizi dei deputati : Roma, 15 mar. , askanews, Comunque vada la partita del governo, il Movimento 5 stelle vuole portare a casa l'abolizione dei vitalizi dei parlamentari. E la vuole subito, immediatamente. Come primo ...

M5s : 'Vogliamo la presidenza della Camera per dare il via alla battaglia contro i Vitalizi' : ...le presidenze delle Camere slegando queste nomine dalla questione del governo e facendo sì che si tratti di nomi rappresentativi della volontà popolare che ha indicato nel M5S la prima forza politica ...

[Il retroscena] Via le accise sulla benzina e i Vitalizi - estensione del reddito di inclusione e "lotta" all'Ue : ecco il programma del ... : Per la cronaca i predestinati a ricoprire una delle prime cariche dello Stato sarebbero Roberto Calderoli o Giancarlo Giorgetti per le Lega e Danilo Toninelli, Roberto Fico o eventualmente Emilio ...

Di Maio : nel nostro primo decreto subito via Vitalizi e sprechi : Roma, , askanews, - Luigi Di Maio ha concluso la campagna elettorale del M5S a Roma a Piazza del Popolo, e ha annunciato davanti a migliaia di sostenitori quale sarebbe il primo atto di un eventuale ...

Elezioni - Di Maio : “Dopo il Governo M5s ecco il nostro primo decreto : via Vitalizi - stipendi dei parlamentari e sprechi” : Il candidato premier M5S Luigi Di Maio ha presentato il “primo decreto legge del primo Cdm, se domenica ci darete la maggioranza. Un decreto in tre punti: al primo c’è il dimezzamento dello stipendio dei parlamentari, al secondo l’abolizione dei vitalizi e al terzo il taglio di 30 miliardi di sprechi” per dare quei soldi “alle famiglie con figli e ai pensionati. Bastano 20 minuti di Cdm per ...