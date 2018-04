Vienna Cammarota AIGAE | “Ripartirò per il viaggio di Wolfgang Goethe Attraverserò

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 aprile 2018) “Annuncio che ripartirò per ildi. Il 27 Aprile da Napoli, così come fece lo scrittore tedesco nel 1786, mi imbarcherò alla volta di Palermo.tutta la Sicilia a piedi, entrando nei borghi, visitando quei monumenti che lo stessovide rimanendone affascinato”. Lo ha annunciato, la Guida Ambientale Escursionistica, prima donna al mondo che all’età di 68 anni sta percorrendo a piedi tutto ilfatto dallo scrittore tedesco, soffermandosi con la stampa a margine del Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche conclusosi a Gambarie, nel cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte.è partita il 28 Agosto del 2017 da Karlovy Vary, cittadina termale della Repubblica Ceca, alle porte di Praga, dalla quale il 3 Settembre del 1786,partì descrivendo luoghi ed emozioni in quello che ...