Video Udinese Lazio | 1-2 | | highlights e gol della partita | Serie A 31giornata

Video/ Udinese Lazio (1-2) : highlights e gol della partita (Serie A 31^ giornata) : Video Udinese Lazio (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita valida nella 31^ giornata di Serie A. Alla Dacia Arena friulani rimontati e giunti all'ottava sconfitta di fila(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 03:04:00 GMT)

Video Gol Udinese – Lazio 1 – 2 : Highlights e Tabellino 31^ Giornata Serie A 8-4-18 : Risultato finale Udinese – Lazio 1 – 2: Cronaca e Video Gol Lasagna, Immobile, Luis Alberto, 31^ Giornata Serie A 8 Aprile 2018 Missione compiuta per la Lazio, che conclude nel migliore dei modi una settimana perfetta; dopo aver battuto Benevento e Salisburgo, i laziali sbancano la Dacia Arena e salgono al terzo posto, scavalcando l’Inter e raggiungendo i cugini della Roma, mentre per l’Udinese arriva l’ottava ...

Video/ Udinese Fiorentina (0-2) : highlights e gol della partita (Serie A - recupero 27^ giornata) : Video Udinese Fiorentina (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita. I viola vincono la quinta partita consecutiva: alla Dacia Arena rigore di Veretout e sigillo di Simeone(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 09:22:00 GMT)

Morte Astori - Udinese e Fiorentina : tutti in piedi al minuto 13 ma il gioco non si ferma [Video] : Morte Astori – Udinese e Fiorentina sono in campo per il recupero del campionato di Serie A, turno rinviato dopo la Morte del difensore viola Davide Astori. Brividi al minuto numero 13, tutti nel ricordo del calciatore, grandi applausi da parte del pubblico ma il gioco non si è fermato, sul maxi schermo è comparsa anche la foto di Astori. Partita emozionante, tutti nel ricordo dello sfortunato calciatore. 13eme minute ...

