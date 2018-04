Video MotoGp | highlights Gran Premio Argentina 2018 Termas de Rio Hondo

MotoGp – Marquez al box Yamaha : si rischia la rissa! [ Video ] : Alta tensione in MotoGp per la manovra di Marquez su Valentino Rossi, spagnolo penalizzato poi dalla commissione gara di 30 secondi, Marquez a fine gara si è recato con gli uomini del suo team ai box Yamaha , per chiedere scusa a Valentino Rossi. Il clima ai box del team di Iwata però era tutt’altro che pacifico, Jarvis, Uccio e tutto lo staff del Dottore, hanno invitato Marquez e i suoi uomini ad andare via. “Non devi venire qua!”, ha affermato ...

LIVE MotoGP GP Argentina 2018 : diretta tv - streaming - replica SKy-TV8-NowTV Video : Ben ritrovati amici appassionati di # MotoGP , nuovo week-end di gara dopo il debutto di tre settimane fa che ha visto Andrea Dovizioso trionfare in Qatar con la Ducati davanti alla Honda di Marc Marquez e la Yamaha di Valentino Rossi. MotoGP Argentina : le qualifiche e la pole Appuntamento sabato 7 aprile alle 20.10 per le qualifiche che decreteranno la griglia di partenza del Gran Premio di Argentina , seconda prova del moto-mondiale 2018 . Chi si ...

A che ora in Italia la diretta del Motogp Argentina su TV8 domani 8 aprile Video : Domenica 8 aprile si corre il Motogp Argentina 2018, secondo Gran Premio della stagione. A re gli orari della diretta tv su TV8. Nelle prime due sessioni di prove libere, Marc Marquez è stato il pilota più veloce. Lo spagnolo della Honda ha staccato di oltre un secondo i rivali più accreditati al successo sulla pista di Termas de Rio Hondo [ Video ], con #Valentino Rossi che non è riuscito ad andare oltre il settimo tempo, alle spalle del suo ...

MotoGp - Diretta Gp Argentina 2018/ Streaming Video Sky e Tv8 - qualifiche live : caccia alla pole position! : Diretta MotoGp qualifiche , FP3 e FP4 live Gp Argentina 2018 Termas de Rio Hondo: la cronaca e i tempi delle sessioni in programma in Sudamerica (oggi sabato 7 aprile)(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 19:57:00 GMT)

MotoGp - In Argentina Valentino Rossi meglio di Maradona : eretta una statua in suo onore [Video] : Rossi come al solito si mostra davvero grato di quello che i suoi fan di tutto il mondo sono in grado di dimostrargli. > PER VEDERE IL VIDEO CLICCA QUI <