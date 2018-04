Video Formula 1 | highlights della gara | classifica piloti e costruttori GP Bahrain 2018

Formula 1 - Il GP del Bahrain visto da Michela Cerruti - Video : Si è da poco concluso il GP del Bahrain . Dopo un'ottima qualifica Sebastian Vettel ha vinto anche la seconda gara del mondiale, davanti alle Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Tanti, anche nel corso di questo Gran Premio, i colpi di scena. A cominciare dall'incidente ai box che ha visto protagonista Kimi Raikkonen, per arrivare al duplice, inaspettato, ritiro di entrambe le Red Bull di Daniel Ricciardo e Max Verstappen. Ecco il punto ...

MECCANICO FERRARI INVESTITO DA RAIKKONEN AI BOX/ Video Formula 1 : le condizioni e la gaffe del traduttore Sky : RAIKKONEN investe MECCANICO FERRARI ai box: Video . GP del Bahrain 2018 di Formula 1: choc durante pit stop, poi la corsa in ospedale dopo il check up al centro medico. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 20:42:00 GMT)

