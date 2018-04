Vibo Valentia | bomba in auto | morto ex candidato al Comune Ultime notizie | vittima

Vibo Valentia - bomba in auto : morto ex candidato al Comune/ Ultime notizie esplosione - è stata la 'ndrangheta? : Vibo Valentia , bomba in auto : morto Matteo Vinci, ex candidato al Comune . Le Ultime notizie sull' esplosione : è stata la 'ndrangheta? Gli inquirenti: “Cosche alzano il livello”(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 20:49:00 GMT)

È esplosa un'autobomba a Limbadi, un comune di poco meno di 4mila abitanti in provincia di Vibo Valentia, in Calabria. Nell'esplosione è morto Matteo Vinci, 42 anni, candidato alle ultime elezioni comunali nella lista "Limbadi libera e democratica", ed è