Vibo Valentia | auto esplode Muore ex candidato alle comunali Forse una bomba

È esplosa un’autobomba in provincia di Vibo Valentia - un uomo di 42 anni è morto : È esplosa un’autobomba a Limbadi, un comune di poco meno di 4mila abitanti in provincia di Vibo Valentia, in Calabria. Nell’esplosione è morto Matteo Vinci, 42 anni, candidato alle ultime elezioni comunali nella lista “Limbadi libera e democratica”, ed è The post È esplosa un’autobomba in provincia di Vibo Valentia, un uomo di 42 anni è morto appeared first on Il Post.

Vibo Valentia - esplode un’auto : un morto e un ferito grave. “È stata una bomba” : A provocare la deflagrazione pare sia stato un ordigno collocato nel vano portabagagli della vettura. La vittima, il 43enne Matteo Vinci, era stato anche candidato alle ultime elezioni comunali nella lista "Limbadi libera e democratica". Con lui in auto c'era il padre 72enne, ferito gravemente.Continua a leggere

Vibo Valentia - un morto e un ferito per esplosione in auto. Ipotesi bomba nel bagagliaio : Un morto e un ferito in gravi condizioni. A Limbadi, in provincia di Vibo Valentia, ha perso la vita Matteo Vinci, 42 anni, per un’esplosione avvenuta all’interno della sua auto. Con lui c’era il padre, Francesco Vinci, 70 anni, rimasto ferito nell’incidente. L’Ipotesi dei carabinieri, che stanno svolgendo le indagini sotto le direttive della procura di Vibo Valentia, è che a provocare lo scoppio sia stata una bomba ...

