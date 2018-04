Viaggio nella Roma dei miei cari fantasmi E se anche l’abbacchio fosse un’allucinazione?

“Viaggio nella terra dei sogni” di Maurizio Bettini : tra fulgore divino ed enigmi : “Il dio di Delfi né nasconde né dice, ma significa” ? Eraclito Ho fatto un viaggio e ho visto me agire tra le pieghe di sogni che sono miei ed eppure non lo sono. Ho fatto un sogno e mi è parso di camminare tra le epoche conoscendo le abitudini di uomini che non […]

Totti sulle Ramblas - Viaggio nella Barcellona 'alla romana' : Per citare il Kipling tanto caro a Eusebio Di Francesco c'è una sottile linea , giallo, rossa di eroi che passa tra la "giungla" delle Ramblas e Plaza del Rey: una retta spazio-temporale che lega ...

Il lancio è perfetto - ora 3 tonnellate di rifornimenti in Viaggio verso l'ISS : Lunedì 2 aprile alle ore 16.30 di Cape Canaverale, SpaceX ha superato con successo la sua quattordicesima missione di rifornimento alla Stazione spaziale internazionale. Il razzo Falcon 9 si è ...

“Viaggio nella terra dei sogni” di Maurizio Bettini : tra fulgore divino ed enigmi : “Il dio di Delfi né nasconde né dice, ma significa” ? Eraclito Ho fatto un viaggio e ho visto me agire tra le pieghe di sogni che sono miei ed eppure non lo sono. Ho fatto un sogno e mi è parso di camminare tra le epoche conoscendo le abitudini di uomini che non […]

“Viaggio nella terra dei sogni” di Maurizio Bettini : tra fulgore divino ed enigmi : “Il dio di Delfi né nasconde né dice, ma significa” ? Eraclito Ho fatto un viaggio e ho visto me agire tra le pieghe di sogni che sono miei ed eppure non lo sono. Ho fatto un sogno e mi è parso di camminare tra le epoche conoscendo le abitudini di uomini che non […]

TV - Rai Storia : a “Italia. Viaggio nella bellezza” le palafitte dell’arco alpino : Scoperte più di un secolo e mezzo fa e riconosciute dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità, le palafitte dell’arco alpino rappresentano uno straordinario serbatoio archeologico che racconta una delle avventure umane più importanti della preiStoria recente. Un mondo affascinante – dalle palafitte del Lago Varese, a quelle nell’area gardesana, agli importanti siti del Trentino di Molina di Ledro e di Fiavè – al centro di “Abitare ...

Parte la prima serie stagionale degli spot radiofonici per un "Viaggio nella Bellezza infinita" : D'altronde Goethe disse che in questa terra ammirò 'il più bel tramonto del mondo '. E' proprio il caso di dire: Marche, Bellezza infinita .' Insomma, sarà come essere rapiti dal suono di una voce ...

“Viaggio nella terra dei sogni” di Maurizio Bettini : tra fulgore divino ed enigmi : “Il dio di Delfi né nasconde né dice, ma significa” ? Eraclito Ho fatto un viaggio e ho visto me agire tra le pieghe di sogni che sono miei ed eppure non lo sono. Ho fatto un sogno e mi è parso di camminare tra le epoche conoscendo le abitudini di uomini che non […]

Viaggio nella terra dei sogni di Maurizio Bettini : tra fulgore divino ed enigmi : “Il dio di Delfi né nasconde né dice, ma significa” ? Eraclito Ho fatto un Viaggio e ho visto me agire tra le pieghe di sogni che sono miei ed eppure non lo sono. Ho fatto un sogno e mi è parso di camminare tra le epoche conoscendo le abitudini di uomini che non […]

Sicilia - “Geologia in movimento” : Viaggio nella storia sismica del territorio siciliano : L’Ordine dei Geologi della Regione Sicilia, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geologi e la Fondazione Centro Studi del CNG, organizza il convegno itinerante Sicilia … “Geologia in movimento”: viaggio nella storia sismica del territorio Siciliano che farà tappa in tre date in luoghi differenti dell’isola, in cui in passato si sono verificati violenti terremoti: il 15 marzo a Poggioreale, il 16 marzo a Noto e il 17 marzo a Messina. ...

Ostia - Viaggio nella periferia di Roma dove lo Stato riconquista territorio : L'enorme quartiere alle porte della capitale, tenta con fatica un ritorno alla legalità. Tutto è ricominciato dopo l'arresto di Roberto Spada, in seguito all'aggressione al giornalista Rai -

Viaggio nella torre inaccessibile del Castello di Padernello : per la prima volta apre al pubblico l’antico mastio : Un Castello antico custodisce sempre luoghi misteriosi o inaccessibili, come i passaggi segreti e le stanze nascoste in cui ci si rifugiava in caso di pericolo, raccontati spesso nei libri, nelle favole e nei film. Il Castello di Padernello, maniero quattrocentesco immerso nella campagna della Bassa Bresciana, non è da meno e custodisce ancora affascinanti luoghi inesplorati. L’importante intervento di restauro che dal 2006 l’ha riportato in ...

Gondo - Viaggio nella miniera dei bitcoin e delle criptovalute a due passi dall’Italia : Siamo a Gondo, 78 abitanti o forse meno, a 1.359 metri sulle Alpi svizzere, appena dopo il confine italiano. Un tempo qui c'erano le miniere d'oro e per duecento anni centinaia di minatori hanno scavato nelle viscere della montagna...

Gondo - Viaggio nella miniera dei bitcoin e delle criptovalute a due passi dall’Italia : Siamo a Gondo, 78 abitanti o forse meno, a 1.359 metri sulle Alpi svizzere, appena dopo il confine italiano. Un tempo qui c'erano le miniere d'oro e per duecento anni centinaia di minatori hanno scavato nelle viscere della montagna...