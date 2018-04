“Via da Ballando con le stelle” | Giovanni Ciacci choc Caterina Balivo e lo studio di

caffeinamagazine

(Di lunedì 9 aprile 2018) Nell’ultima puntata dicon le stelleha accusato un malore dietro le quinte. È successo poco dopo l’esibizione del costumista ed esperto di tendenza, sempre più protagonista dello show del sabato sera di Milly Carlucci. A dare l’annuncio è stata proprio la padrona di casa di, che ha rivelato che il mitico Giò Giò si era sentito poco bene subito dopo la performance del tango. Stando alle informazioni divulgate in diretta dalla Carlucci, il concorrente sarebbe stato vittima di uno sbalzo di pressione, dovuto molto probabilmente allo stress accumulato nel corso di questi ultimi giorni proprio per la prova attesissima del tango scandaloso con Raimondo Todaro. Niente di grave, comunque. Il giorno dopo, su Instagram,ha rassicurato tutti i suoi fan: “Non sono stato bene ieri sera ma tornerò in pista più forte e più scandaloso ...