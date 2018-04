Vettel e Ferrari | un trionfo figlio del lavoro e del dolore

Formula 1 - GP del Bahrain 2018 : festa Ferrari - fenomeno Vettel. LE FOTO : Secondo successo consecutivo di Seb, che con una strategia geniale resiste all'assalto finale di Bottas e tiene dietro le due Mercedes. Paura nel box Ferrari per un incidente che ha coinvolto Kimi ...

Trionfo Ferrari nel Gp del Bahrain : vince Vettel - un capolavoro di resistenza : La Ferrari del tedesco riesce in un’impresa riuscendo a vincere facendo durare le gomme più del previsto.Disastro Raikkonen al pit stop investe un meccanico e si ritira. Secondo posto per Bottas e terzo per Hamilton

F1 - Sebastian Vettel FALCO DEL DESERTO! Vittoria indelebile - battuto Bottas in volata. Strategia magistrale della Ferrari : Semplicemente strepitoso Sebastian Vettel! Gestione degli pneumatici pazzesca e seconda Vittoria stagionale. Il tedesco trionfa nell’appuntamento del Mondiale 2018 di F1 in Bahrein. Seconda e terza piazza per le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Ritiro purtroppo per Kimi Rakkonen e quarto posto eccellente per Pierre Gasly con la Toro Rosso. Il tedesco vola in vetta alla graduatoria iridata. NOTTE FONDA RED BULL – Vettel ...

