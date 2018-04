Veneto | i lavori del Consiglio regionale della settimana 3

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana (4) : (AdnKronos) - Sempre nella giornata di giovedì 12 aprile, alle ore 14.30, è convocata la Prima Commissione consiliare permanente per l’esame e il parere sulla Relazione in merito all’attività dell'Ufficio di Statistica della Regione Veneto nell’anno 2017, e per la presentazione dell’attività svolta

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana (2) : (AdnKronos) - Inoltre verrà chiesto ai consiglieri un odg per il ritiro del le sanzioni contro la Russia che stanno causando enormi danni all'economia veneta; tiramisù: la paternità è veneta, ma soprattutto della città di Treviso; richiesta al Governo di sostenere i soci e i risparmiatori della banc

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana : Venezia, 9 apr. (AdnKronos) - L’Agenda prevede innanzitutto la convocazione, martedì 10 e mercoledì 11 aprile, a partire dalle ore 10.30, in seduta ordinaria, del Consiglio regionale, con all’ordine del giorno diverse Interrogazioni a risposta scritta, di iniziativa consiliare, in materia di: contro

Coste : assessore Veneto - già avviati lavori difesa litorali a Jesolo e Sottomarina (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Gli interventi previsti dallo studio dell'Università di Padova riguardano tutta la costa veneta, da Bibione alle foci del Po, con interventi mirati ad hoc zona per zona (ne sono state studiate 19) - sottolinea Bottacin - dal sabbiodotto di Bibione ai 'pennelli' di nuova

Coste : assessore Veneto - già avviati lavori difesa litorali a Jesolo e Sottomarina : Venezia, 5 apr. (AdnKronos) - "In poco meno di un decennio la Regione Veneto ha previsto una spesa tra i 70 e gli 80 milioni di euro per la difesa delle Coste. Un investimento previsto dallo studio - progetto elaborato su nostra richiesta nel 2016 dall'Università di Padova. Progetto che non è stato

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Mercoledì 4 aprile, alle ore 10.30, si riunisce la Seconda Commissione consiliare permanente, congiuntamente con la Prima Commissione, per l’audizione con l’Assessore regionale ai lavori pubblici, Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, in ordine alla chiusura del con

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana : Venezia, 3 apr. (AdnKronos) - L’Agenda del Consiglio regionale prevede la convocazione, martedì 3 aprile, alle ore 10.30, della Quinta Commissione consiliare permanente, con all’ordine del giorno l’approvazione dei criteri, per l’anno 2018, di valutazione dei Direttori Generali delle Aziende e Istit

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Previsti, poi, l’illustrazione, l’esame e il parere in ordine alla Rendicontazione sul Rapporto dell'attività svolta, nell'anno 2017, dalla Consigliera regionale di parità del Veneto. Calendarizzata, infine, la presentazione del Progetto di Legge, di iniziativa consiliare

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Mercoledì 28 marzo, alle ore 10.30, si riunisce la Prima Commissione consiliare permanente per la presentazione della Proposta di Legge, di iniziativa consiliare, relativa all'inserimento di clausole valutative all’interno del Collegato alla Legge di stabilità regionale 2

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana : Venezia, 26 mar. (AdnKronos) - L’Agenda del Consiglio regionale prevede innanzitutto la convocazione, martedì 27 marzo, a partire dalle ore 14.00, in seduta ordinaria, del Consiglio regionale, con all’ordine del giorno l’esame di alcune Interrogazioni a risposta scritta, in materia di vaccinazioni s

Veneto : i lavori della settimana del Consiglio regionale (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Previsto, inoltre, l’esame e il parere sul Progetto di Legge della Giunta relativo alla Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2017, nonché l’esame del Progetto di Legge della Giunta ‘Legge per la cultura’ e di alcuni PdL, di iniziativa consiliare, in ma

Veneto : i lavori della settimana del Consiglio regionale (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Previste, quindi, diverse illustrazioni, in ordine a: ‘Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna’; Proposta di Legge, di iniziativa consiliare, relativa all’Agenzia regionale per la ges

Veneto : i lavori della settimana del Consiglio regionale : Venezia, 19 mar. (AdnKronos) - L’Agenda del Consiglio regionale prevede innanzitutto la convocazione, martedì 20 marzo, a partire dalle ore 10.30, in seduta ordinaria (con eventuale prosecuzione nella giornata di mercoledì 21 marzo, alla stessa ora) del Consiglio regionale, con all’ordine del giorno

