Vedi Napoli e impazzisci Due gol nel recupero e il San Paolo sogna ancora

(Di lunedì 9 aprile 2018) Angelo RossiL'hanno meritato i cinquantamila di Fuorigrotta. Lo ha ammesso pure Sarri. Una cornice pazzesca, un tifo incessante, la voglia matta di non finirla qui: accada quel che accada ma se la lotta tricolore regalacuore e batticuore è perché la marea azzurra ci crede, più dello stesso. Si sono giocate due partite al San, la prima durata settantacinque minuti che ha premiato il doppio bus piazzato da Maran ai limiti della propria area: difesa a oltranza e stoccata vincente di Stepinski. E poi il mini-match più o meno di un quarto d'ora, quello finale, dove non è mancato niente: una traversa, i miracoli di Sorrentino, i fischi a Insigne che reagisce male, il sussulto di Milik e la resurrezione di Diawara. Il meglio del meglio condensato in sei giri di lancette, gli unici da grande squadra, i soli alla fine a fare la differenza.Allo scadere ilce ...