Variazioni Call of Duty WW2 al gameplay dal 10 aprile | i dettagli sulle modifiche

(Di lunedì 9 aprile 2018) A distanza di ormai numerosi mesi dalla sua uscita,ofWW2 non ha alcuna intenzione di cedere il passo al nuovo che avanza, asserragliandosi nelle sue posizioni in quella che a tutti gli effetti può essere considerata una guerra di trincea videoludica. Ovviamente di armi nel proprio arsenale il titolo sviluppato dai ragazzi di Sledgehammer Games ne ha a bizzeffe e, a fare compagnia ai contenuti inediti rilasciati a cadenza irregolare, ma comunque costante, grazie agli immancabili DLC, ci sarà un sostanziale aggiornamento che andrà a modificare una porzione abbastanza corposa del titolo.Nella fattispecie, nel mirino degli sviluppatori ci è finito l’intero sistema dedicato alle divisioni: in seguito ai numerosi feedback ricevuti da parte della community infatti, il team al lavoro suofWW2 ha deciso di operareimportanti, che di fatto consentiranno ai ...