laragnatelanews

: Vampiri energetici e vampiri emotivi che 'succhiano' le energie di chi li circonda. Ecco come proteggerci -… - evyna : Vampiri energetici e vampiri emotivi che 'succhiano' le energie di chi li circonda. Ecco come proteggerci -… - droanka : RT @paolinaB6: Ma l’aglio funzionerà pure con i vampiri energetici? - Fabrizio_Massi : RT @paolinaB6: Ma l’aglio funzionerà pure con i vampiri energetici? -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Con determinate persone può capitare di sentirsi stanchi e senzanel gestire il proprio rapporto. Se questo vi capita, probabilmente vuol dire che avete a che fare con una persona che viene denominata vampiro energetico (o vampiro emotivo). Un nomignolo buffo ma che in psicologia ha un senso ben preciso: si tratta di persone che sia consapevolmente che inconsapevolmente possono succhiare l’energia di chi liper utilizzarla poi a proprio vantaggio. Così mentre in vampiro esce dal rapporto in modo fruttifero e carico, noi ne rimaniamo colpiti e spossati. Chi è il vampiro energetico? Impariamo a riconoscerlo Il primo segno che li contraddistingue è proprio quello di ritrovarci stanchi dopo aver avuto a che fare con loro. Le discussioni risultano sempre faticose e inoltre queste persone hanno sempre bisogno di essere rassicurate, con ossessive richieste di conferma. ...