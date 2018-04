Valverde | “può ancora succedere tutto | dobbiamo provare a vincere”

calcioweb.eu

(Di lunedì 9 aprile 2018) “Puòdi. Nonpensare di aver già vinto. Abbiamo conquistato un bel vantaggio nella gara del Camp Nou, magiocare come se fossimozero a zero. Puòdiin partita: una giocata, un’espulsione, non lo sappiamo.cercare solo di vincere”. L’allenatore del Barcellona Ernestonon considera già sicura la qualificazione alla semifinale di Champions League malgrado il 4-1 rifilato alla Roma in casa all’andata. “Tutti i giocatori stanno bene, eccetto Busquets che ha un piccolo problema -aggiungein conferenza stampa alla vigilia del match-.aspettare l’allenamento per valutare la situazione. Haqualche disturbo, la partita di domani è importante e vogliamo scendere in campo con l’11 migliore possibile”. (AdnKronos) L'articolo: ...