Valtur | se chiude persi un milione di turisti

Valtur chiude I VILLAGGI TURISTICI/ Licenziamento per 108 dipendenti : attesa per possibili acquirenti : VALTUR, Licenziamento per 108 dipendenti e chiusura dei VILLAGGI TURISTICI. Sindacati preoccupati. attesa per possibili acquirenti della società in blocco(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 17:06:00 GMT)