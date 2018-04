VALENTINA GREGGIO Più veloce di me non c' è nessuno e non c’è mai stato

VALENTINA GREGGIO/ Le vittorie sugli sci e le presenze ai mondiali (Che fuori tempo che fa) : Tra gli ospiti di questa sera nella puntata di Che fuori tempo che fa ci sarà anche VALENTINA GREGGIO . Per chi non lo sapesse, è una campionessa di sci di velocità(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 09:37:00 GMT)

Sci velocità - Coppa del Mondo 2018 : ancora un trionfo per VALENTINA GREGGIO a Vars : Non si ferma mai Valentina Greggio nella Coppa del Mondo di sci velocità. ancora un trionfo per lei nella seconda gara di Coppa del Mondo sulla pista di Vars, in Francia. La verbanese ha conquistato il 18° successo consecutivo realizzando la velocità di 211,516 km/h precedendo la francese Clelia Martinez (202,931 km/h ) e la svedese Britta Backlund (200,445 km/h). Una vittoria che, però, considerando le impressioni dell’atleta non è stato ...