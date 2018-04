Valanga a Pila | in Valle d' Aosta | indagati sei istruttori del Cai

Valanga a Pila - indagati sei istruttori del Cai per la morte di due scialpinisti : Sei istruttori del Cai, il Club alpino italiano, sono indagati per la morte di due scialpinisti a Pila, in Val d’Aosta. Sabato scorso una Valanga aveva travolto cinque sciatori usciti in escursione per partecipare a un corso organizzato da una scuola di alpinismo emiliano-romagnola, ma per due di loro non c’è stato niente da fare. La procura ha quindi avviato un’inchiesta per omicidio plurimo e disastro colposo. Gli indagati ...

Valanga Pila - indagati 6 istruttori Cai : 14.01 Sono sei gli indagati dalla procura di Aosta per la morte di due scialpinisti travolti da una Valanga sabato 7 aprile a Pila (Aosta). Sono il responsabile del corso e cinque istruttori dei 12 allievi della scuola Cai 'Pietramora' (delle sezioni di Cesena, Faenza, Forlì Imola, Ravenna e Rimini) che aveva organizzato l'escursione didattica. E' stata consegnata dal Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Entrves la relazione in procura, ...

Valanga Pila : indagati 6 istruttori del Cai. Inchiesta per disastro e omicidio plurimo colposi : Dopo la consegna della relazione del Soccorso alpino la Procura di Aosta ha deciso di aprire l’indagine sulla morte di due sciatori a Pila

Valanga a Pila - ecco chi erano i due romagnoli morti : Aosta, 8 aprile 2018 - La Valanga non sa che sei esperto, recita un vecchio adagio montanaro. E infatti, la Valanga che si è staccata ieri mattina sopra Pila non ha avuto riguardi per una comitiva di ...

Valanga Pila - Cai Emilia-Romagna : “Siamo sconvolti - erano tutti esperti” : “Aspetteremo gli esiti delle indagini, io escludo che siano state commesse imprudenze. Siamo sconvolti per quanto è successo”. Sono le prime parole di Vinicio Ruggeri, presidente del Club Alpino Italiano Emilia-Romagna, su quanto successo in Valle d’Aosta dove una Valanga, a Pila, ha travolto i partecipanti a un corso di scialpinismo avanzato. Due sono morti: il faentino Roberto Bucci e l’imolese Carlo ...

Valanga Pila - il racconto di un ferito : “Difficile dire chi ha staccato la slavina” : “E’ molto difficile, impossibile dire chi ha staccato la Valanga” che stamane a Pila ha ucciso due scialpinisti, Roberto Bucci, 28 anni, di Faenza, e l’istruttore del Cai Carlo Dall’Osso (52), di Imola. Lo spiega uno dei due feriti, Giacomo Lippera, 45 anni, di Rimini, ricoverato in chirurgia d’urgenza ad Aosta insieme all’altro sopravvissuto alla slavina, Matteo Manuelli, 43 anni di Imola. In base alla ...

Valanga Pila - vittime un 28enne e un 52enne : emergono i primi dettagli sulla dinamica della tragedia : Una delle vittime della Valanga di Pila in Val d’Aosta è il 28enne Roberto Bucci di Faenza (Ravenna). Il giovane lavorava come istruttore in una palestra della sua città. Grande appassionato di sport, tra cui arrampicata, aveva conseguito la laurea in Scienze Motorie, con specializzazione, tra Bologna e Roma. La seconda vittima della Valanga caduta oggi a Pila, in Valle d’Aosta, e’ Carlo Dall’Osso, 52 anni, di Imola. ...

Valanga Pila - un 28enne tra le vittime : la slavina si è staccata durante lo scollinamento degli scialpinisti : Una delle vittime della Valanga di Pila in Val d’Aosta è il 28enne Roberto Bucci di Faenza (Ravenna). Il giovane lavorava come istruttore in una palestra della sua città. Grande appassionato di sport, tra cui arrampicata, aveva conseguito la laurea in Scienze Motorie, con specializzazione, tra Bologna e Roma. La Valanga ha travolto un corso di scialpinismo avanzato della scuola di Pietramora che fa riferimento al Cai di Cesena, ma che ...

Valanga Pila : stabili le condizioni dei due scialpinisti salvati : Sono stabili le condizioni dei due scialpinisti travolti oggi intorno alle ore 11.00, da una Valanga nel Comune di Gressan, in Località Pila, Col Chamolet, che ha coinvolto quattro scialpinisti italiani, di cui due risultano deceduti. Lo rende noto la Presidenza della Regione autonoma Valle d’Aosta che in una nota esprime, “a nome del Governo regionale, il più profondo cordoglio per questo tragico evento”. La Presidenza della ...

Faenza e Imola in lutto. Valanga a Pila morti Roberto Bucci e Carlo Dall’Osso : Due sciatori morti e due feriti. E’ il tragico bilancio della Valanga caduta al Col Chamolé, a Pila. I feriti

Valanga Pila : la Procura di Aosta apre un’indagine - sopralluogo del Pm : La Procura di Aosta ha aperto un’indagine sul distacco della Valanga al Colle di Chamole’ che ha provocato la morte di due scialpinisti e il ferimento di altre due persone. Il pm Eugenia Menichetti ha effettuato nel primo pomeriggio un sopralluogo a bordo dell’elicottero della Guardia di Finanza nella zona in cui e’ caduta la slavina. “Stiamo facendo tutti gli accertamenti per vedere se ci sono delle ...