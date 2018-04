Vaccini | studio su anti-pneumococco | la quantità di sierotipi non migliora l’efficacia

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 aprile 2018) La qutà dicontenuti nel vaccinopuò essere una condizione vincolante per decretarne la maggiore efficacia e quindi la scelta nei programmi d’immunizzazione? Alla luce dei dati di reale impatto clinico ottenuti negli ultimi 3 anni sui due prodotti attualmente in commercio – Prevenar* 13 di Pfizer, contenente 13, e Synflorix* di Gsk, che ne contiene 10 – la risposta sembra essere negativa. Dai nuovi documenti tecnici di revisione sistematica della letteratura scientifica, condotti nel 2017 da enti indipendenti come Paho (Pan American Health Organization) e Ivac-Who (International Vaccine Access, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health) non emergono infatti differenze sostanziali tra i duenel contrasto alle patologie pneumococciche nei bambini con meno di 5 anni. Gli studi concordano che non si possa concludere che un ...