Vaccini | casi di morbillo in Sicilia | per Ricciardi ISS c’è un “problema acuto”

Vaccini - Iss : “Copertura tocca quota 95%” “Decine di bimbi non in regola respinti dalle scuole in Sardegna”. 4 casi a Milano : “Le vaccinazioni sono aumentate e questo era l’obiettivo del decreto“. “Per l’esavalente siamo sopra il 95% dei bimbi vaccinati, quindi la soglia fatidica che permette l’immunità di gregge è stata raggiunta – ha spiegato Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’Iss – e per il morbillo abbiamo avuto una crescita di circa il 6%, quindi anche in questo caso ci avviciniamo a quella ...

Vaccini - 30MILA BAMBINI NON IN REGOLA/ Domani la scadenza : Scavuzzo - “a Milano 40 casi segnalati” : VACCINI, 30MILA BAMBINI non in REGOLA secondo i dati della Società italiana di Igiene: rischiano di restare fuori dall'asilo e dalla scuola materna, le parole di Carlo Signorelli(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 18:00:00 GMT)

Vaccini - il ritorno del morbillo in Italia | Lorenzin : “A gennaio 164 casi e due decessi” : Vaccini, il ritorno del morbillo in Italia | Lorenzin: “A gennaio 164 casi e due decessi” “Purtroppo i dati non sono buoni. Questo ci fa capire come le battaglie per la sicurezza richiedono tempo”, ha aggiunto il ministro della Salute riguardo alla recrudescenza del morbillo che ha colpito l’Italia dopo le campagne mediatiche dei No […] L'articolo Vaccini, il ritorno del morbillo in Italia | Lorenzin: ...

Vaccini - Iss : in Italia dal 1990 evitati oltre 4 mln casi malattia : Roma, 16 feb. , askanews, Tra il 1900 e il 2015 le 10 vaccinazioni principali introdotte in Italia hanno evitato più di 4 milioni di casi di malattia e decine di migliaia di morti. E' stato, infatti, ...

Caso Vaccini - morti sospette. Due casi a Roma. Aperte inchieste in Toscana : Il direttore dell'Aifa non esclude il ritiro di nuovi lotti, mentre continuano ad arrivare segnalazioni di morti sospette legate alla somministrazione del vaccino Fluad. Due casi anche a Roma. Regione Lazio sospende il farmaco

Brasile - epidemia di febbre gialla : 130 casi confermati e lunghe file per i Vaccini : Un’epidemia di febbre gialla sta colpendo il Brasile. Dall’inizio del 2018 sono stati 130 i casi confermati, 53 dei quali mortali. Nel solo stato di San Paolo i casi sono stati 86, di cui 36 hanno condotto alla morte solo negli ultimi due mesi. A lanciare l’allarme sono il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) e l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il ministero della Salute brasiliano ha reso noto ...