Usa | Consumatori Usa | YouTube raccoglie dati su bambini

Consumatori Usa : dati bambini su YouTube : 15.07 Un gruppo di studi legali e associazioni di Consumatori ha sporto reclamo alla Federal Trade Commission,l'Antitrust Usa, perché YouTube avrebbe raccolto illegalmente i dati dei bambini che guardano i video sulla piattaforma. Le associazioni chiedono d'indagare Google per violazione del Children's Online Privacy Protection Act, una legge federale che disciplina la raccolta d'informazioni su bambini sotto ai 13 anni. Lo riferiscono media ...

YouTube nella bufera. Associazioni dei consumatori accUsano Google di raccogliere dati dei bambini : Il caso Cambridge Analytica che ha investito Facebook ormai da alcune settimane ha puntato i riflettori sulla privacy degli utenti e sull’uso improprio che può essere fatto dei milioni di dati raccolti attraverso applicazioni per smartphone o piattaforme social destinate alla comunicazione. Mentre Facebook continua ad essere al centro dell’attenzione, dagli USA arriva una notizia che, in questo caso, coinvolge un altro big della ...

Le associazioni dei consumatori Usa denunciano Youtube : viola la privacy dei bambini : La richiesta arriva da ventitré organizzazioni, che hanno presentato ricorso alla Federal Trade Commission

Usa - cala a sorpresa la fiducia dei consumatori : Teleborsa, - Diminuisce la fiducia dei consumatori americani, suggerendo un peggioramento inatteso del sentiment delle famiglie. A marzo, il dato del Conference Board degli Stati Uniti sulla fiducia ...

Usa - cala a sorpresa la fiducia dei consumatori : Diminuisce la fiducia dei consumatori americani, suggerendo un peggioramento inatteso del sentiment delle famiglie. A marzo, il dato del Conference Board degli Stati Uniti sulla fiducia consumatori si ...

L'authority Usa per i consumatori apre inchiesta su Facebook e il titolo crolla in borsa : Il titolo Facebook ha accelerato nettamente al ribasso portandosi sui minimi di giornata non appena la Federal Trade Commission americana ha confermato di avere aperto un'inchiesta sulle pratiche del social network riguardanti la privacy. L'agenzia federale preposta alla protezione dei consumatori americani ha detto in una nota di essere "impegnata totalmente a usare tutti i suoi strumenti per proteggerne la privacy".Tra quegli strumenti, ha ...

Usa - sale oltre le attese la fiducia consumatori Michigan : Teleborsa, - In aumento la fiducia dei consumatori USA nel mese di marzo, che risulta anche migliore delle aspettative. Secondo i dati preliminari elaborati dall' Università del Michigan , l'indice ...

Usa - sale oltre le attese la fiducia consumatori Michigan : In aumento la fiducia dei consumatori USA nel mese di marzo, che risulta anche migliore delle aspettative. Secondo i dati preliminari elaborati dall' Università del Michigan , l'indice del sentiment ...

Usa - fiducia dei consumatori rivista al ribasso ma meno dello attese : rivista al ribasso la fiducia dei consumatori statunitensi , secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan , che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di febbraio, l'indice ...

Usa - migliora il sentiment dei consumatori : Teleborsa, - Aumenta la fiducia dei consumatori americani, suggerendo un miglioramento del sentiment delle famiglie. A febbraio, il dato del Conference Board degli Stati Uniti sulla fiducia ...

Usa : Indice di fiducia dei consumatori - CB - sale a 130 - 8 punti : Nel complesso, i consumatori rimangono abbastanza fiduciosi sul fatto che l'economia continuerà ad espandersi ad un ritmo forte nei prossimi mesi. , CC - www.ftaonline.com,

Usa - migliora il sentiment dei consumatori : Aumenta la fiducia dei consumatori americani, suggerendo un miglioramento del sentiment delle famiglie. A febbraio, il dato del Conference Board degli Stati Uniti sulla fiducia consumatori si è ...

Bollette luce e gas - Noiconsumatori : "Aumenti a caUsa dei morosi - non pagate" : «Nelle prossime Bollette della luce (per ora, poi lo faranno con gas, acqua) a tutti gli utenti saranno addebitati dai 30 alle 35? in più, per coprire i milioni di euro...

Bollette luce e gas - Noiconsumatori : 'Aumenti a caUsa dei i morosi - non pagate' : 'Nelle prossime Bollette della luce , per ora, poi lo faranno con gas, acqua, a tutti gli utenti saranno addebitati dai 30 alle 35 euro in più, per coprire i milioni di euro accumulati dai morosi', ...