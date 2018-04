Upcycling | 5 idee per trasformare il vasetto di Nutella

vanityfair

: Opere d'#arte con i #rifiuti È l'ultima #moda che sta spopolando in tutto il #mondo Le #creazioni sono da toglier… - IFInstantFuture : Opere d'#arte con i #rifiuti È l'ultima #moda che sta spopolando in tutto il #mondo Le #creazioni sono da toglier… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Sì, lo sappiamo, quando finisce laè sempre un momento difficile. Tant’è che facciamo mille acrobazie tra cucchiaini e coltelli per cercare di racimolare quell’ultima strisciolina di crema rimasta sul fondo del. Il nostro ricorso all’ingegno è tale da rendere fiero Einstein. E visto che parliamo di creatività: adesso che ildiè irrimediabilmente vuoto, non vorrete certo buttarlo via, vero? Ci sono tantissimi modi, infatti, per riconvertirlo in qualcosa di nuovamente utile, vostro ed unico. Ci riferiamo a quell’arte chiamata «». Il termineindica la capacità di far rinascere materiali arrivati al termine della loro vita utile, o comunque prodotti inutilizzati, trasformandoli in nuovi oggetti di qualità. In due parole: riutilizzo creativo. Questa filosofia, tra l’altro, è anti-spreco e di minor impatto ambientale rispetto allo stile usa ...