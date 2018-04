Uomo si butta dal ponte Monumentale | Genova via XX Settembre Ultime notizie | morto sul

Modella 22enne si butta giù dal sesto piano di un hotel : “Un Uomo vuole violentarmi” : Ekaterina Stetsyuk si è gettata dal sesto piano di un albergo di Dubai per salvarsi da un uomo che voleva violentarla e ucciderla. Viva per miracolo, è in stato di fermo presso il suo letto di ospedale perché il presunto aggressore l'ha accusata di essersi difeso da un suo attacco. Sul caso indaga la polizia.Continua a leggere