Uomini e Donne Puntata di Oggi 10 aprile 2018 | Mario Serpa attacca Mariano Catanzaro!

Uomini e Donne - Alessia Messina si è fidanzata : l’amore dopo Amedeo : Uomini e Donne, Alessia Messina di nuovo innamorata dopo Amedeo Andreozzi: nuovo fidanzato Alessia Messina resterà sempre una delle corteggiatrice più amate dai telespettatori di Uomini e Donne. Il suo percorso all’interno dello studio del Trono Classico aveva appassionato tutto il pubblico, o quasi. La sua storia d’amore con l’ex tronista Amedeo Andreozzi aveva lasciato […] L'articolo Uomini e Donne, Alessia Messina si è ...

Uomini e Donne : una partita in amicizia per Paolo Crivellin e Lorenzo Riccardi : Ritorniamo a parlare dei televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di un corteggiatore ed un ex tronista del trono classico di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Paolo Crivellin e Lorenzo Riccardi che nella giornata di domenica hanno stupito tutti, recandosi insieme ad un noto evento sportivo del capoluogo lombardo. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Una amicizia vera Tutti i telespettatori di Uomini e Donne sicuramente sapranno ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 09/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con Tina e il suo parterre di corteggiatori. Ci sono delle new entry per lei. Il primo è il “poeta dell’amore” Miriano che le dedica una poesia e poi si scatena sulle note di “Born to be alive”. Poco dopo fa l’ingresso in studio un Mr Grey sui generis ed è subito “50 sfumature di Giulio”! Poteva non deliziare la nostra “vamp” con uno dei suoi spogliarelli? È il momento di un’altra new entry. Notate ...

Uomini e Donne : ecco chi è Sissi Basta - l’amica di Luigi Mastroianni! : In questi giorni a Uomini e Donne Classico non si fa che parlare di Sissi, l’amica di Luigi Mastroianni. Sara Affi Fella in queste ore l’ha contattata per capire se tra lei e il suo pretendente ci fosse un rapporto amicale oppure altro. Scopriamo insieme chi è Sissi! Sono giorni che ormai a Uomini e Donne Classico non si parla che di una certa Sissi. Sara Affi Fella in studio è rimasta con due soli pretendenti, Lorenzo Riccardi e ...

Nilufar Addati e Nicolò Ferrari - primo bacio/ Uomini e Donne - Video : Giordano va via ma i fan non approvano : bacio tra Nilufar Addati e Nicolò Ferrari: nella puntata di oggi di Uomini e Donne andrà in onda l'esterna con il primo bacio tra la tronista e il corteggiatore.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 18:42:00 GMT)

Uomini e Donne : brutto colpo per Nilufar - il gesto che spiazza Video : Oggi, lunedì 9 aprile, è andata in onda una nuova puntata del #trono classico di Uomini e Donne. Come di consueto, ormai, lo show è iniziato con la presentazione dei corteggiatori della nuova e stravagante tronista Tina Cipollari. [Video] A to dei balletti e delle scenette stupefacenti che i corteggiatori della bionda vamp di Canale 5 hanno voluto dedicarle, la conduttrice #Maria De Filippi ha ceduto la parola ai tronisti veri e propri. La ...

Uomini E DONNE/ Giorgio Manetti tra sospetti e critiche : le parole di Anna lo "scagionano"? (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over e news: Gemma Galgani in cerca della serenità, Antonio Jorio e Annamaria Pancallo svelano perchè stavano per lasciarsi.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 16:50:00 GMT)

Uomini e Donne : brutto colpo per Nilufar - il gesto che spiazza : Oggi, lunedì 9 aprile, è andata in onda una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Come di consueto, ormai, lo show è iniziato con la presentazione dei corteggiatori della nuova e stravagante tronista Tina Cipollari. A seguito dei balletti e delle scenette stupefacenti che i corteggiatori della bionda vamp di Canale 5 hanno voluto dedicarle, la conduttrice Maria De Filippi ha ceduto la parola ai tronisti veri e propri. La puntata è ...

Uomini e Donne | Trono Classico | 9 aprile 2018 : Arriva Miriano, pensionato, per corteggiare Tina. "Per Tina faccio il cubista". E poi una poesia d'amore. Dice anche di aver conosciuto Belen Rodriguez e Laura Torrisi. "Io il cubista lo faccio solo per te" assicura a TIna. Prima parte con l'elenco delle Donne di spettacolo per cui si è esibito. ...

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico - video anteprima : Nilufar bacia Nicolò! (9 aprile) : Uomini e Donne, Oggi 9 aprile 2018 in onda il Trono Classico. Nilufar Addati bacia Nicolò Ferrari, Giordano Mazzocchi lascia lo studio. Sorpresa per Sara da Lorenzo(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 16:13:00 GMT)

Uomini e Donne news - il gesto di Emanuele nei confronti di Claudio : Uomini e Donne news, Emanuele Mauti e il gesto nei confronti di Claudio D’Angelo dopo la notizia su Sonia e Federico Emanuele Mauti, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha iniziato a seguire Claudio D’Angelo su Instagram. Ma cosa c’è di strano? I fan più attenti hanno subito notato che l’ex fidanzato di Sonia Lorenzini […] L'articolo Uomini e Donne news, il gesto di Emanuele nei confronti di Claudio proviene da ...

Uomini e Donne | Trono Classico | 9 aprile 2018 | Diretta | Sara - Luigi e Sissi : Uomini e Donne, Trono Classico del 9 aprile 2018 in Diretta live su Gossipblog.it [live_placement]prosegui la letturaUomini e Donne | Trono Classico | 9 aprile 2018 | Diretta | Sara, Luigi e Sissi pubblicato su Gossipblog.it 09 aprile 2018 15:46.

SISSI - L'AMICA DI LUIGI MASTROIANNI/ Uomini e Donne - Sara Affi Fella la incontra : "Tra me e lui solo amicizia" : Va in scena il confronto tra SISSI, L'AMICA di LUIGI MASTROIANNI e Sara Affi Fella nella nuova puntata di Uomini e Donne: la verità sul rapporto con il corteggiatore.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 15:42:00 GMT)

Uomini e Donne | Trono Classico | 9 aprile 2018 | Diretta | Sara : Uomini e Donne, Trono Classico del 9 aprile 2018 in Diretta live su Gossipblog.it [live_placement]prosegui la letturaUomini e Donne | Trono Classico | 9 aprile 2018 | Diretta | Sara pubblicato su Gossipblog.it 09 aprile 2018 15:34.