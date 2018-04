ilfattoquotidiano

: Università, ancora una volta in Italia la ricerca non è un lavoro - TutteLeNotizie : Università, ancora una volta in Italia la ricerca non è un lavoro - ilsintetico : Università, Eurostat: Italia ancora penultima per laureati nell'Ue, solo uno su sei - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Università Eurostat: Italia ancora penultima per laureati nell'Ue, solo uno su sei -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Inuna, lanon è un. Ce lo aveva ricordato due anni fa il ministro Poletti, giustificando l’esclusione dall’indennità di disoccupazione per assegnisti, dottorandi e borsisti proprio in questo modo: se sei untore precario inil tuo non è, è formazione, quindi niente sussidio se ti lasciano a casa. Ci sono voluti mesi di proteste e iniziative per cambiare, almeno in parte, la situazione. Dall’anno scorso infatti assegnisti e dottorandi con borsa hanno finalmente accesso all’indennità di disoccupazione (borsisti e dottorandi senza borsa invece no, loro sono in formazione: stesso, diritti diversi, così funziona in). A frenare l’entusiasmo dei precari – trentenni e quarantenni con dieci o quindici anni dialle spalle: non vorranno mica mettersi in testa di essere lavoratori veri? – arriva però adesso ...